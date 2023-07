Acquittée pour conduite avec capacités affaiblies: elle aurait été droguée par une rencontre Tinder

Une conductrice de 34 ans qui était hautement intoxiquée au GHB en pleine autoroute à Montréal a récemment été acquittée de conduite avec les capacités affaiblies puisqu’elle aurait été droguée par une femme rencontrée sur Tinder.

«Les cours d'appel à travers le Canada ont reconnu que le GHB est "une drogue notoire du viol" et que l'une de ses utilisations est dans le but criminel de faciliter des relations sexuelles non consensuelles avec des victimes tierces, y compris des femmes», a tranché le juge Randall Richmond, à la cour municipale de Montréal.

La Chevrolet Cruze blanche de cette résidente d’Hudson, en Montérégie, avait été aperçue, en février 2019, en train de zigzaguer entre les voies sur l’autoroute Décarie.

Un témoin a remarqué que le rétroviseur du côté passager était brisé et pendait par ses fils.

«Bien qu'il ait perdu de vue le véhicule pendant un certain temps, il l'a rattrapé sur l'autoroute 720 en direction du centre-ville de Montréal. Là encore, la Cruze blanche zigzaguait et a failli heurter des objets le long de la route», lit-on dans la décision du juge Richmond.

Désorientée

La conductrice s’est arrêtée en plein milieu de l’intersection des rues de la Montagne et Notre-Dame Ouest. C’est là qu’un policier l’a abordée.

«Le moteur tournait, mais la conductrice était penchée sur le côté. La porte était verrouillée, alors il a frappé à la fenêtre. La conductrice s'est réveillée et a semblé surprise et désorientée», explique le document de cour.

Une analyse confirmera plus tard la présence de GHB dans l’urine de la trentenaire, qui a demandé au Journal de taire son nom, considérant les «traumatismes» engendrés par cette histoire.

Se réveiller au poste de police

La Montérégienne, représentée par Me Mathieu Bourgon, a raconté avoir joint une femme rencontrée sur l’application Tinder dans un bar de Valleyfield vers 22h30, cette soirée-là.

À un certain point, elle est allée à la salle de bain sans toutefois amener sa consommation, qui ne contenait pas d’alcool.

«Son rendez-vous et la boisson étaient toujours là quand elle est retournée s'asseoir au bar. Ce qui s'est passé ensuite, elle ne s'en souvient pas. Son prochain souvenir est au poste de police», décrit le juge Richmond.

Dans les jours qui ont suivi cette nuit troublante, la jeune femme a réalisé que 400$ manquaient à son portefeuille. Le profil Tinder de la femme rencontrée était aussi introuvable.

Témoignage solide

Me Hugo Lalonde, de la poursuite, a tenté de démontrer que l’accusée était en partie affectée par de la cocaïne. Un policier avait d’ailleurs avancé, après évaluation, qu’elle était sous l’effet d’un stimulant.

Or, selon le rapport toxicologique, la consommation de cette drogue remontait à «plusieurs heures», et n’avait donc pas d’effet lors de l’événement.

Le juge Richmond a ainsi considéré n’avoir aucune raison de rejeter les explications de la jeune femme.

«Je suis conscient du fait que plusieurs personnes consomment de petites quantités de GHB comme une drogue récréative. Mais le témoignage de [l’accusée] à l’effet qu’elle n’a pas pris le GHB volontairement était assez crédible pour émettre un doute raisonnable», souligne le magistrat.