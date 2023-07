Brad Pitt a volé la vedette dans le paddock à Silverstone le week-end dernier

Même si Lewis Hamilton est dans sa cour à Silverstone, c’est Brad Pitt qui a été la vedette du paddock au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier.

L’acteur américain était sur place pour le début du tournage d’un film qui se déroule dans l’univers de la Formule Un. On a notamment remarqué la présence d’un onzième garage dans le paddock pour l’écurie fictive Apex qui sera au centre du film produit par Apple TV et Jerry Bruckheimer, l’un des propriétaires du Kraken de Seattle.

Pitt a piloté sur le circuit de Silverstone pendant la fin de semaine et il était sur la grille de départ de la course, dimanche, vêtu d’une combinaison noire et blanche aux couleurs de l’écurie Apex.

Dans le long métrage qui devrait sortir à la fin de 2024 ou au début de 2025, Pitt partage la vedette avec l’acteur britannique Damson Idris.

AFP

Beau séjour

Pitt, qui est âgé de 59 ans, semble s’être bien amusé lors de cette incursion au cœur de la Formule Un.

«Je passe le meilleur moment de ma vie, a-t-il déclaré à la chaîne de télé Sky Sports. C’est vraiment super d’être ici, on s’amuse tellement. Tout le monde a été génial avec nous, les équipes nous ont ouvert leurs portes, la FIA nous a beaucoup aidés, tout comme Formula One et Stefano Domenicali.»

Il faut dire que Pitt et le réalisateur Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) ont même pu participer au briefing d’avant-course en compagnie des pilotes.

«C’était probablement le meilleur briefing qu’on ait jamais eu», a d’ailleurs affirmé Lewis Hamilton qui en a vu d’autres.

Le septuple champion du monde est coproducteur du film.

AFP

Relooking

Les deux monoplaces de l’écurie Apex sont des F2 qui ont été remodelées en F1 par Mercedes et on n’y voit que du feu. On a vu les voitures sur la ligne de départ et elles ont participé à une partie du tour de formation.

Le passage de Pitt a laissé une forte impression sur les pilotes qui sont eux-mêmes des vedettes.

«C’était un peu surréaliste de passer du temps avec une star mondiale, a reconnu George Russell. Mais quand on a l’occasion de rencontrer Tom Cruise, Brad Pitt ou Roger Federer, on se rend compte que ce sont des gens normaux. Il blaguait beaucoup et semblait s’amuser. J’ai hâte de voir ce que le film va donner.»