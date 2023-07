«C’est du jamais-vu, de telles inondations en plein mois de juillet»: évacuations et état d’urgence en Estrie

La pluie torrentielle des derniers jours fait monter la crue des eaux estriennes, ce qui a poussé des municipalités à émettre mardi un avis d’évacuation ou à déclarer l’état d’urgence.

«C’est du jamais-vu, de telles inondations en plein mois de juillet, mais c’est la réalité», a laissé tomber la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, en point de presse mardi.

Après la canicule et les feux de forêt qui font d’ailleurs toujours rage au Québec, ce sont maintenant les pluies diluviennes qui mettent en état d’alerte plusieurs municipalités en Estrie.

Mathieu Duquette / JdeM

La Ville de Sherbrooke ainsi que les municipalités de Bolton-Est, d’Ascot Corner, d’Eastman, de Weedon et du Canton de Potton sont sur un pied d’alerte.

«Les quantités de pluie reçues sont de très grosses quantités [...], on parle de 80 à 120 mm sur de longues périodes», indique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Après plus de 24 h d’averse sans interruption, le niveau de l'eau de la rivière Saint-François, qui traverse le centre-ville de Sherbrooke, avait atteint un niveau de 21 pi, soit 1,5 pi de plus que mardi matin à 6 h 45.

Selon environnement Canada, plus de pluie est attendue jeudi dans de nombreux secteurs déjà touchés par les averses. La vigilance sera de mise, car l'accumulation d'eau pourrait causer des glissements de terrain partiels à certains endroits où le sol sera davantage gorgé d'eau.

Actuellement, 144 logements ont été évacués à Sherbrooke, ce qui implique que 296 Sherbrookois ont été retirés de façon préventive de leur demeure, a annoncé la Ville en point de presse. Plusieurs rues ont dû être fermées par précaution, comme la bretelle Grande-Fourche.

État d'urgence

La municipalité du Canton de Potton, située à 50 km de Sherbrooke, en Estrie, a déclaré l’état d’urgence mardi pour une durée de 48 h. La route 243 est complètement fermée entre Vale Perkins et Vallée-Missisquoi en raison de dommages importants.

«Hier soir, on a dû évacuer 15 personnes du terrain de camping Havre des Îles. On a ouvert un centre pour les abriter», explique James Bouthillier, chef de la sécurité incendie et civile du Canton de Potton.

Courtoisie municipalité du Canton de Potton

Les municipalités de Bolton-Est et d'Eastman ont également dû avertir leur population d'éviter plusieurs secteurs en raison des pluies qui rendent impraticables de nombreuses routes.