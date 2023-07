C’était un 11 juillet au Festival d’été: Bérurier noir, punk et bouette

Le cocktail le plus explosif de l’histoire du Festival d’été? Certainement celui qui réunissait le groupe punk anarchiste Bérurier noir, ses admirateurs agités, les plaines d’Abraham et un violent orage, en 2004.

C’était tout un orage. De la pluie, de la grêle, du vent. Partout en ville, les services d’urgence devaient intervenir pour des inondations et des arbres tombés.

Sur les Plaines, où la nature s'est déchaînée en début de soirée, c’était le chaos. Le site s’est transformé en une mare de boue et les festivaliers, galvanisés par les artistes qui jouaient en première partie, se sont mis à en lancer partout. Leur principale cible: les spectateurs qui mangeaient confortablement dans les loges corporatives. Celles-ci ont dû être évacuées.

Le concert a quand même eu lieu et il a comblé les attentes. Porcherie, Hélène et le sang, Salut à toi, Bérurier noir a ravi ses inconditionnels lors de cette ultime et inoubliable visite à Québec. Une vraie fiesta bérurière.

Ce spectacle d’anthologie a d’ailleurs été immortalisé. Un documentaire entourant la présence de Bérurier noir au Festival d’été et la prestation en entier sont disponibles sur YouTube.

Quant aux plaines d’Abraham, elles étaient dans un piteux état après le passage des Français.

«Tout était noir. Il y avait de la bouette à la grandeur, et une odeur de pourriture se dégageait des lieux», se souvenait le directeur général Daniel Gélinas, dans une entrevue accordée au Journal il y a quelques années.