CF Montréal: «Un grand pas» pour la carrière de Kwadwo Opoku

C’est avec beaucoup d’entrain que Kwadwo Opoku se joint au CF Montréal. L’équipe de la métropole québécoise a bien besoin de ce genre d’attitude, mais aussi des instincts offensifs du Ghanéen.

Opoku, qui aime être surnommé «Mahala», s’est amené du Los Angeles FC par voie de transaction, la semaine dernière. En conférence de presse, lundi, il a affiché un immense sourire, racontant avoir rapidement partagé la nouvelle de son transfert avec sa mère.

«C’est un grand pas pour moi, pour ma carrière, a-t-il dit devant les médias. Comme jeune joueur, tu veux toujours avancer et je sais que c’est une grande opportunité pour moi.»

Le jeune homme qui aura 22 ans jeudi a déjà disputé 60 matchs en Major League Soccer (MLS). Il a évolué aux côtés de Carlos Vela et a remporté une Coupe MLS. Disons qu’il tombe à point, puisque le CF Montréal n’a pas secoué les cordages depuis trois rencontres.

«Mon objectif principal sera d’aider l’équipe à marquer des buts», a confié celui qui a touché la cible neuf fois en saison régulière et qui devrait avoir davantage de responsabilités.

Une arme en plus

Hernan Losada n’a pas encore parlé affaires avec sa nouvelle recrue et n’a pas voulu spécifier si l’attaquant pouvait être envoyé dans la mêlée dès mercredi, face au Fire de Chicago.

«Il est un garçon gentil avec plein d’énergie. Il a joué avec le LAFC mardi de la semaine passée, et c’est la dernière fois qu’il a touché un ballon avec une équipe. Ça veut dire que ça fait six jours, et avec le stress lié à un changement de pays, nous irons tranquillement avec lui», a indiqué l’entraîneur-chef.

Opoku amène un profil qui manquait cruellement au Bleu-Blanc-Noir. Solide défensivement, le club montréalais n’a pas été en mesure de se créer les espaces nécessaires pour menacer le filet adverse. L’immense majorité de ses tirs n’ont pas été cadrés non plus.

«[Il amène] de la vitesse, de la profondeur, des actions à un contre un qui nous manquent. Quand tu joues contre une équipe qui ferme les espaces et qui descend son bloc très bas, tu as besoin que quelqu’un fasse une action pour casser cette organisation», a analysé Losada.

Le match de mercredi sera l’occasion de retrouvailles avec Kei Kamara. Le vétéran attaquant a charmé les partisans pendant sa seule saison à Montréal, en 2022. Auteur de cinq buts en 19 matchs à Chicago, il participera au match des étoiles de la MLS, le 19 juillet.