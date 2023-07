Des citoyens enclavés à Lac-Beauport

Plusieurs secteurs de la municipalité de Lac-Beauport sont rendus inaccessibles par la crue des eaux causée par les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis dimanche.

Les citoyens habitant au nord de la rivière Jaune sont actuellement enclavés, alors que les trois ponts qui enjambent le cours d’eau sont présentement fermés à la circulation.

« Après 11h ce mardi 11 juillet, les citoyens demeurant au nord de la rivière, soit dans les secteurs du Mont-Cervin, des Mélèzes et du quartier Exalt, ne pourront plus sortir de la zone enclavée par les eaux, et ce, pour plusieurs heures », prévient l’administration municipale de Lac-Beauport, dans une alerte envoyée aux résidents sur laquelle Le Journal a mis la main.

Une voie de secours devrait être aménagée sur le pont de la Chute Simons, « d’ici la fin de l’après-midi », peut-on lire. La Ville recommande à tous les résidents de rester à l’abri et d’utiliser leur trousse d’urgence de 72 heures.

Problèmes près du lac

Un peu plus en périphérie, le chemin de la Coulée a été ravagé par les importantes quantités d’eau. La circulation est impossible dans le secteur puisqu’un segment de la chaussée a été détruit.

Évacuations à Québec

La Ville de Québec a procédé à l’évacuation préventive d’une vingtaine de résidences situées sur la rue des Trois-Saults, dans le secteur de Beauport.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) sont sur place pour coordonner le tout. L’intervention de l’escouade nautique du SPCIQ a été demandée pour venir en aide aux citoyens.

« Le niveau d’eau de la rivière Montmorency a dépassé son seuil d’inondation et le débit d’eau continue d’augmenter, ce qui représente un risque pour plusieurs résidences », prévient le porte-parole du SPCIQ, Alexandre Lajoie, par voie de communiqué.

Le Canyon Sainte-Anne fermé pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, le débit de l’eau a forcé le site du Canyon Sainte-Anne à fermer ses sentiers et ses points d’observation pour la journée, mardi.

Photo fournie par le Canyon Sainte-Anne

La crue soudaine des eaux a forcé la direction de l’attrait touristique à suspendre ses activités. Habituellement plutôt calme en haut de la chute, le cours d’eau étaient extrêmement agité en matinée.

Photo fournie par le Canyon Sainte-Anne

Plus de détails suivront.