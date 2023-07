Desjardins: la distribution des indemnités de 90 $ a débuté

Les membres et clients de Desjardins qui ont soumis une réclamation dans le cadre de l'action collective en lien avec le vol de données recevront bientôt leur indemnité de 90$.

«Les paiements aux membres approuvés du sous-groupe 1 (Perte de temps) et donnant droit à un montant maximum de 90$ ont commencé le 11 juillet [mardi] et se termineront d’ici le 13 juillet 2023 [jeudi]. Il s’agit d’un virement Interac par courriel et aucun texto ne sera envoyé. Pour ceux qui souhaitaient recevoir leur paiement par chèque, ceux-ci seront envoyés par la poste au plus tard le 19 juillet 2023», peut-on lire sur le site web de l'action collective, tenu par la firme RicePoint Administration.

Plus de 200M$

Rappelons qu'en juin 2022, la Cour supérieure du Québec a entériné une entente de 200,9M$ dans ce dossier.

Pour obtenir l'indemnité, chaque client devra fournir la réponse à l'une des trois questions de sécurité qui lui ont été posées au moment de soumettre sa réclamation (à moins qu'il soit inscrit au dépôt automatique des virements électroniques par l'entremise de son institution financière).

«Si vous entrez la mauvaise réponse quatre fois, votre paiement sera bloqué», prévient RicePoint.

Il n'est plus possible de soumettre une réclamation liée à la «perte de temps» subie à cause de la fuite de renseignements personnels rendue publique en juin 2019. La date limite était le 20 avril 2023.

D'autres indemnités disponibles

Par contre, les membres et clients de Desjardins qui ont fait l'objet d'un «vol d'identité» peuvent encore soumettre une réclamation à condition d'avoir la documentation nécessaire. Chaque personne qui aura «soumis une réclamation valide aura droit à une indemnité forfaitaire d’un montant de 1000$», précise RicePoint.

➤ Pour faire une réclamation