RENAUD, Soeur Gisèle, s.p.



en religion : Soeur Claude BernardSoeur Gisèle Renaud, (Soeur Claude Bernard) Soeur de la Providence, est décédée le 4 juillet 2023 à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Elle laisse dans le deuil les membres de sa Communauté, son frère Bernard et ses soeurs : Anne-Marie, Léona (Guy Noël), Yvette (s.p), Aline (Gilles Olivier), Yolande (Pierre Hubert), Micheline (Michel Brouillette), Claudette (Michel Guérin) et une belle-soeur, Diane Campbell, d'autres parents, neveux et nièces, amis et collègues de travail.La défunte sera exposée le 14 juillet 2023 à 18h à la salle La Source de la5655, rue de SalaberryMontréal QC H4J 1J5La célébration de la Parole aura lieu à la salle La Source le 14 juillet à 19h.Les funérailles auront lieu à la chapelle le 15 juillet à 10h.Inhumation au cimetière Le Repos St-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 1C7.