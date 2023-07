Entrepreneurs à seulement 17 ans

Deux jeunes garçons de la région de Saguenay se démarquent grâce à leur passion. Ils ont leur propre entreprise de savon depuis maintenant un an et demi.

L'entreprise se porte tellement bien qu'ils ont maintenant un premier point de vente.

À 17 ans, Charles Savard et Simon Bélanger ont créé leur entreprise. Savons Sag-Lac est née en parti grâce à Simon qui a parlé de son ambition à son ami.

«J’ai eu une entreprise d'oeufs de caille dans le vinaigre, je me suis dit “pourquoi pas une entreprise plus grosse? ”. J’ai appelé Charles, et il a dit oui», a expliqué Simon Bélanger.

«On n’avait aucune idée, on est allé voir des recettes et nous avons fait un cours avec un professeur. Nous avons appris les règles de sécurité. Nous avons lu des livres aussi», a dit Charles Savard.

Différents produits sont disponibles. Ils offrent 11 fragrances. Un savon naturel est aussi conçu par les entrepreneurs en herbe.

«Au départ, on touchait juste au savon, on a ajouté des produits et bientôt un savon liquide sera disponible», a indiqué Charles.

L'entreprise existe depuis maintenant un an et demi, les ventes ne cessent d'augmenter. Leurs produits sont disponibles dans un commerce à Jonquière, mais ils espèrent que d’autres points de vente suivront.

Les entrepreneurs se sont même organisés pour offrir la livraison partout au Saguenay.