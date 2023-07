GIAMBATTISTINI, Cataldo



À Montréal, le dimanche 9 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Cataldo Giambattistini, époux d'Eva Fornaciari.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Catia (Marco) et Claudia (Emidio), ses petits-enfants Joshua, Matthew, Jacqueline, Mara et Luca, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances àle jeudi 13 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h; dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata (1700, rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc) le vendredi 14 juillet à 11h. L'inhumation suivra au Repos St-François d'Assise.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.