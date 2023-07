Pop-Up FEQ: Ariane Roy en formule «trop court» au Blaxton

La prestation surprise d’Ariane Roy dans le sous-sol bondé du pub Le Blaxton dans le cadre de la série des Pop-Up FEQ, mardi soir, avait un défaut majeur : c’était trop court.

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: Lil Durk se désiste de la soirée hip-hop

• À lire aussi: Spectacle annulé: les Cowboys Fringants s’adressent à leur public

Ce n’est pas la faute de l’artiste de Québec, c’est le format qui l’impose.

N’empêche qu’on en aurait franchement plus que les six chansons étalées sur 25 minutes qu’elle nous a offertes dans d’admirables versions acoustiques, avec le soutien discret et efficace d’Odile Marmet-Rochefort et Dominique Plante.

Elle qui assure pourtant ne « pas tripper sur les versions acoustiques » a réalisé un score parfait : Ce n’est pas de la chance, Ta main, Le paradis de l’amour, Tu as le droit, Fille à porter et Eli ont toutes touché la cible et mis sa voix cristalline en valeur.

Qu'elle aime ou pas, l'acoustique constitue clairement une corde de plus à l'arc de cette autrice-compositrice-interprète douée.