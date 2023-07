Festival d’été de Québec: LOVA a eu le temps de vivre de grandes émotions

Sur les Plaines, avant que les orages se pointent et forcent l’annulation de tous les spectacles, le rappeur LOVA a eu le temps de vivre de grandes émotions.

«J’ai vu mon premier show à 14 ans sur les Plaines. C’était Atreyu et Linkin Park avec mon cousin. Je savais que j’étais pour faire le FEQ un jour, mais je ne pensais pas commencer sur les Plaines», a-t-il lancé, après le titre Mew.

Lorsqu’il s’est levé ce matin, LOVA était loin d’être en mesure d’imaginer ce qui était pour lui arriver.

Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

À la suite de l’annulation de l’Américain Lil Durk, pour de prétendus ennuis de santé, le FEQ a été dans l’obligation, à la dernière minute, de réaménager l’alignement de sa grande soirée hip-hop sur les Plaines. On a contacté LOVA, un artiste de Québec, pour lui proposer de lancer le tout à 19h.

À 13h, son DJ, qui était à Montréal, s’est précipité dans sa voiture pour se mettre en route vers Québec.

Étoile montante du hip-hop québécois, LOVA a pigé dans ses quatre EP pour une prestation éclair et dynamique d’une trentaine de minutes. Accompagné par le guitariste-claviériste Pierre-Olivier Couture et un DJ, LOVA a reçu un bel accueil d’un public qui était peu nombreux à cette heure.

«On se demandait, si l’on était pour faire le FEQ cette année, mais on se disait que ça serait mieux d’attendre et faire un plus gros stage», a dit le rappeur de Québec. C’est maintenant chose faite.

Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

LOVA a fêté ce moment en faisant un peu de crowdsurfing comme il l’avait déjà fait dans le passé sur les Plaines. Les musiciens ont quitté et on les a entendus rire, dans les micros, lors de leur sortie de scène.

Dans l’indifférence

C’est un peu dans l’indifférence, ensuite, que la Montréalo-Éthiopienne Naya Ali, accompagnée par un guitariste, un batteur et deux danseurs, a livré sa prestation.

Dommage, car elle a beaucoup d’aplomb. Elle offre un hip-hop avec de bons beats et de belles textures musicales.

Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

Naya Ali a fait une superbe entrée avec The Heist et des effets d’autotune dans sa voix. Ça rentrait au poste, mais pour une raison difficile à comprendre, elle a eu beaucoup de difficulté à faire réagir les amateurs de hip-hop. Peut-être que les gens ne sont pas familiarisés avec son matériel.

Elle a réussi, à la toute fin de sa prestation, après les titres Air Ali et More Life, Less Names, lorsqu’elle s’est approchée du public durant Str8 Up, allant même faire quelques pas près des spectateurs.

La mauvaise nouvelle

Le rappeur canadien Bbno$ s’est pointé sur les planches en avance, introduit par son DJ, qui a fait tourner des extraits de YMCA, de Barbie Girl et de Gangnam Style.

Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

Après quelques courtes chansons, à un moment où l’on a senti que ça levait, avec des gens sautillant à l'unisson devant la scène, Bbno$ a indiqué qu’un orage arrivait et qu’il devait quitter la scène. Le site a été évacué et les orages ont débuté trente minutes plus tard.

Les gens de la sécurité ont escorté le rappeur en arrière-scène. Une situation qui mettait un terme à une bien étrange journée. Une très bonne pour LOVA et une moins bonne pour les amateurs de hip-hop, qui, disons-le, n'étaient pas très nombreux sur les Plaines. La plus petite foule depuis le début du Festival d'été.