Furieux de ne pas avoir reçu de sauce, un Montréalais bat une travailleuse de la santé à la commande à l’auto du McDo

Un Montréalais furieux de ne pas avoir reçu de sauce avec sa commande au McDonald’s a été déclaré coupable de voies de fait, lui qui a agressé gratuitement une travailleuse de la santé parce qu’elle lui avait demandé d’arrêter de crier après des employés du restaurant.

«[La victime] a eu une dent cassée; les lèvres enflées et fendues; l’œil enflé et injecté de sang. Elle a eu des douleurs au ventre qui ont duré plusieurs semaines et des ecchymoses aux bras et aux jambes», résume le juge Alain St-Pierre, de la cour municipale de Montréal.

L’attaque est survenue le 12 juin 2021, vers 1h du matin au restaurant McDonald’s du boulevard Newman, dans l’arrondissement de LaSalle.

En état d’ébriété après une soirée au bar, Raphaël Levert était passager d’un véhicule conduit par sa sœur, Jade, lorsqu’il a pété un plomb... pour des sauces manquantes dans sa commande.

Il a alors entrepris de cogner furieusement dans la fenêtre de la commande à l’auto, imitée par sa sœur.

La victime dans cette affaire, qui venait de terminer son quart de travail à l’hôpital, était dans le véhicule derrière celui du duo.

La victime rouée de coups

Elle est sortie de sa voiture et a crié au duo d’arrêter et de laisser le personnel tranquille

«Avant même qu’elle ne le sache, [Raphaël Levert] était devant son visage. La seule chose dont elle se souvient par la suite est les douleurs qu’elle a ressenties au niveau de l’estomac et du visage», peut-on lire dans la décision, alors que la victime a reçu des coups de poing et de pied.

«[Jade Levert] s’est mise à lui crier au visage qu’elle devrait se mêler de ses affaires au lieu de se mêler de celles des autres. Elle a aussi mentionné qu’on était au Québec et que l’on parlait en français ici», ajoute-t-on.

C’est finalement un homme de forte stature qui a pu séparer l’accusé de la pauvre victime qui gisait au sol, ensanglantée.

«Personnes colériques et belliqueuses»

De son côté, l’accusé et sa sœur ont tenté de faire croire au juge que c’était la victime qui l’avait attaqué la première et que Raphaël Levert avait simplement répliqué d’un seul coup pour se défendre.

«Pourquoi [la victime] aurait sauté sur le défendeur pour l’agresser, comme celui-ci le prétend? Le Tribunal ne trouve aucune raison pouvant expliquer une telle agression», a écrit le juge Alain St-Pierre.

«Il faut garder à l’esprit que le défendeur est dans le début de la vingtaine. Il fait 5 pieds 11 pouces, pèse 170 à 180 lbs et il a un physique athlétique. Madame James est une femme au début de la cinquantaine et de petite stature», ajoute le magistrat.

Estimant que Raphaël Levert et sa sœur Jade n’étaient pas crédibles et qu’ils ont eu le comportement «de personnes colériques et belliqueuses» ce soir-là, il a déclaré coupable le jeune homme de voies de fait causant des lésions.

Le jeune homme devrait connaître sa sentence à une date ultérieure.