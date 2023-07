Inondations au Québec : cinq choses à savoir si votre véhicule est inondé

Les inondations ont des impacts sur les habitations, mais aussi sur les routes et les véhicules. Voici cinq choses à savoir si votre voiture est inondée, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

1. Ne pas essayer de la démarrer

Lorsqu’une voiture est imprégnée d’eau, il est important de ne pas la démarrer, car son fonctionnement peut être affecté par l’eau. Il faut donc la remorquer ou la transporter pour la déplacer.

2. Un véhicule inondé n’est pas sécuritaire

En raison de la quantité importante d’électronique qu’on y retrouve, un véhicule inondé peut avoir un mauvais fonctionnement et constituer un risque pour la sécurité routière. Aussi, les moisissures et les bactéries présentes dans les tissus et la mousse peuvent occasionner des problèmes de santé pour les occupants.

3. Il ne doit pas être remis en circulation

Tout véhicule routier ayant été inondé ne doit pas être remis en circulation, que ce soit une voiture, une moto, une autocaravane ou un même une roulotte.

4. Un véhicule inondé est irrécupérable

Si votre véhicule est inondé, votre assureur devra lui attribuer le statut «irrécupérable». Il ne pourra donc jamais être remis en circulation. Cependant certaines pièces pourraient être recyclées.

5. Un véhicule inondé importé ne peut pas être réparer

Un véhicule d’une autre province qui a été endommagée par l’eau «ne peut pas être importé au Québec pour être reconstruit, et ce peu importe sa provenance, son statut – qu’il soit inscrit ou non sur le certificat d’immatriculation – et son titre de propriété ou son certificat d’immatriculation», a précisé la SAAQ sur son site web.