Journée de rêve «surréelle» pour Les Shirley avec les Foo Fighters

Les trois rockeuses du groupe québécois Les Shirley étaient encore sur un nuage au lendemain de leur première partie pour les Foo Fighters à l’Amphithéâtre de Verdun. «On aurait dit qu’il y avait 35 000 personnes dans la place au lieu de 3500. C’était surréel!» a lancé la chanteuse du groupe, Raphaëlle Chouinard.

• À lire aussi: Le promoteur evenko ne ferme pas la porte à refaire des concerts à l’Auditorium de Verdun

Les Shirley peinaient encore à croire la journée incroyable qu’elles ont vécue lundi, dans les coulisses du spectacle très couru des Foo Fighters à Verdun. En plus d’ouvrir pour le groupe, elles ont pu jaser à deux reprises avec Dave Grohl.

La première fois, c’était juste après le test de son des Foo Fighters qu’elles avaient eu la chance de voir. «Il n’y avait que nous et les gardiens de sécurité dans la salle», raconte Raphaëlle.

En voulant retourner à leur loge, Raphaëlle, Lisandre Bourdages et Sarah Dion sont tombées face à face avec Dave Grohl. «C’était un petit corridor étroit, dit Raphaëlle. On n’avait pas le choix [de lui parler]. J’ai paniqué! Il s’est présenté, il nous a tous fait un hug (câlin), à nous trois, notre soundman et notre agent de booking. Il nous a dit qu’il avait regardé toutes nos vidéos sur YouTube et qu’il avait vraiment aimé ça. On était comme: oh mon Dieu, ok wow!»

Pendant cet entretien de cinq minutes, la fille de Dave Grohl, Violet, qui chante avec lui durant le spectacle, est arrivée. Le chanteur a fait les présentations.

Courtoisie Susan Moss

Dans des vestiaires de hockey

Par la suite, les filles se sont rendues compte que leur loge était à côté du jam room des Foo Fighters. Sur place se trouvaient une batterie et des amplificateurs pour que le groupe puisse faire une répétition avant le concert.

«On partageait les mêmes toilettes! dit Raphaëlle en riant. C’est très drôle parce que ce sont des vestiaires de hockey, dans le fond. Donc, on les entendait répéter la chanson Shame Shame.

• À lire aussi: Dave Grohl a mangé dans ce resto de Montréal après son show à l’Auditorium de Verdun

Une fois leur test de son terminé, en début d’après-midi, Les Shirley ont aussi pu profiter du service de traiteur que les Foo Fighters trimballent en tournée. «C’était fou!» dit Raphaëlle. «Il y avait un presse-jus avec un bar à fruits et légumes, un stand avec un monsieur qui te coupait ton smoked meat, un bar à salade et plein de plats chauds à thématique asiatique.»

Sur le coup de 19h30, les trois rockeuses sont allées sur scène où elles ont réchauffé la foule durant près de 45 minutes. «Ç’a super bien été», dit Raphaëlle.

Courtoisie Susan Moss

Courtoisie Susan Moss

Courtoisie Susan Moss

Ambiance électrisante

Pendant le concert des Foo Fighters, la musicienne s’est aperçue qu’elle était assise à côté de Michel Langevin, du légendaire groupe Voivod, que Dave Grohl a salué durant la chanson My Hero. La bassiste Melissa Auf Der Maur était aussi tout près. «Ç’a été un autre moment fort de ma soirée, car je l’aime beaucoup!» a dit Raphaëlle.

Elle a adoré le concert des Américains qu’elle voyait sur scène pour la toute première fois. «C’était incroyable! L’ambiance était vraiment électrisante dans la salle. Tous les gens qui étaient là étaient privilégiés et vraiment contents d’être là. Ça se sentait. Il y avait toute une énergie.»

Au bout de presque 2h30 de concert, les Foo ont tiré leur révérence et Les Shirley ont pu parler à nouveau quelques minutes avec Dave Grohl dans les coulisses. «Avoir une passe backstage, c’était un peu comme un Saint Graal. On avait accès pas mal à tout.»

À un certain moment, Dave Grohl a même lancé aux rockeuses: «faisons ça à nouveau une prochaine fois!». «C’était aussi un moment fort de ma soirée, dit Raphaëlle. Tout est possible, c’est merveilleux!»

«Semaine MusiquePlus»

Cette journée avec les Foo Fighters clôturait une semaine assez folle que les Shirley ont vécue. Vendredi, elles étaient sur les plaines d’Abraham à ouvrir pour Billy Talent et Weezer, au Festival d’été de Québec.

«On nous a dit qu’il y avait au-dessus de 60 000 personnes quand on a joué, dit Raphaëlle. Il faisait 42 degrés et je pensais que j’allais m’évanouir.»

Elles ont pu jaser avec les membres de Billy Talent et sont allées discrètement déposer des vinyles et t-shirts de leur groupe dans la loge de Weezer.

Le lendemain, Les Shirley était sur la programmation du festival Soif de musique, à Cowansville. Le même soir, la tête d’affiche était Simple Plan. Eh bien, le groupe québécois a invité Raphaëlle à venir chanter une pièce pendant son concert!

«Avec les filles, on a un running gag. On disait que c’était notre "semaine MusiquePlus". On a rencontré toutes nos idoles coup sur coup!»