La CAQ souffle encore sur les braises de l’intolérance

La Coalition Avenir Québec a choisi le lendemain de la fête nationale pour rebrasser son bourbier favori, celui de l’immigration.

Dans une infolettre pleine de sous-entendus, le parti de François Legault prétend avoir transformé ce qu’il qualifie de «gâchis libéral» pour en faire des «réussites de la CAQ».

Cultiver la méfiance

Évidemment, il s’agit davantage d’un écrit pamphlétaire que d’un argumentaire fondé sur des faits purs et durs.

Prenez comme exemple cette affirmation tendancieuse: «Le Québec a toujours rempli son devoir humanitaire envers les demandeurs d’asile, et on peut en être fier. (...) Cependant, avec le chemin Roxham, les capacités d’accueil du Québec étaient étirées au maximum, autant en matière de logement que de soins de santé ou d’éducation des enfants.»

Pardon? C’est donc à cause des demandeurs d’asile qu’on manque de médecins, de places en CPE et d’enseignants? Moi qui pensais que c’était une question de mauvaise gestion du gouvernement... Eh bien!

En plus, on pousse le bouchon jusqu’à prétendre que c’est une lettre ouverte de François Legault qui a fait fermer le chemin Roxham, alors que ce sont plutôt des discussions de longue haleine entre le fédéral et les États-Unis qui ont mené à une entente négociée.

Prendre les gens pour des idiots

Dans son infolettre, la CAQ fait de la fausse pédagogie et s’approprie nombre de modifications au système d’immigration qui avaient déjà été mises en place par les libéraux.

Qui plus est, la CAQ le fait avec une malhonnêteté intellectuelle tellement décomplexée qu’on n’a d’autre choix que de croire qu’elle le fait exprès...

Prenons le tableau dans lequel on présente une diminution du nombre d’immigrants permanents de 10% comme si elle était équivalente à plus de 50%. Soit les auteurs sont des imbéciles, soit ils pensent que leurs lecteurs le sont.

Graphique tiré du site Web de la CAQ

Travestir ainsi les chiffres de l’immigration, ça ne sert qu’une cause, celle de l’intolérance.