Lady Gaga ne devra pas payer de récompense à la femme qui lui a rendu ses chiens

Une juge a statué que Lady Gaga ne devait pas de récompense à la femme accusée du vol de ses chiens.

Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, la juge Holly J.Fujie a rendu, lundi (10 juillet 23), sa décision rejetant une plainte déposée par Jennifer McBride. Cette dernière avait fait un plaidoyer de non contestation en décembre (22) pour avoir reçu des biens volés dans le cadre du vol à main armée de 2021, au cours duquel le promeneur de chiens de la chanteuse, Ryan Fischer, s'est fait tirer dessus et a failli être tué.

Dans sa plainte pour rupture de contrat, Jennifer McBride faisait valoir que Lady Gaga, dont le vrai nom est Stefani Joanne Angelina Germanotta, avait offert une récompense de 500 000 dollars « sans poser de questions » à qui lui rendrait ses deux bouledogues français. Jennifer McBride a déclaré qu'en dépit d'être inculpée pour le vol des chiens, elle devrait recevoir la récompense pour les avoir rendus.

Alors qu'elle a affirmé que l'offre de récompense était « unilatérale », c'est-à-dire que la star paierait quelles que soient les circonstances, la juge a statué qu'elle ne devrait pas « profiter de sa participation à un crime ».

En février 2021, les deux bouledogues français de Lady Gaga, Koji et Gustav, ont été kidnappés pendant une promenade. Cinq personnes ont ensuite été inculpées, dont la plaignante, Jennifer McBride, et l'homme qui a tiré sur le promeneur de chiens, James Howard Jackson.

Quelques jours après que celui-ci a attaqué le promeneur de chiens, Lady Gaga a offert une récompense à quiconque lui rendrait ses chiens. Jennifer McBride a renvoyé Koji et Gustav à la police et a posé des questions sur la récompense, affirmant qu'elle les avait trouvés attachés à un poteau. La police a d'abord déclaré aux médias qu'elle semblait « non impliquée et non associée » au crime, mais l'a ensuite accusée d'avoir reçu des biens volés et d'avoir été complice. Elle a été condamnée à deux ans de conditionnelle. James Howard Jackson a, quant à lui, conclu un accord en décembre et a été condamné à 21 ans de prison pour avoir tiré sur le promeneur de chiens.