Le concert de Noel Gallagher évacué après une alerte à la bombe

Le concert de Noel Gallagher à Saratoga, dans l'État de New York, a été brusquement évacué en raison d'une alerte à la bombe au cours du week-end.

L'ancien chanteur d'Oasis n'a pas pu se produire samedi (8 juillet 23) soir au Saratoga Performing Arts Center (SPAC). Le site a été brusquement évacué à la suite d'une alerte à la bombe.

Selon plusieurs sources, les groupes de rock Metric et Garbage ont pu terminer leurs concerts, mais la soirée s'est terminée avant que les High Flying Birds de Noel Gallagher n'aient eu la chance de se produire. Une annonce faite à 22 heures a indiqué que le spectacle ne reprendrait pas en raison de « circonstances indépendantes de notre volonté », rapporte l'Albany Times-Union.

Le journaliste qui a assisté au concert a écrit : « La scène était prête pour Noel Gallagher. Puis un type est monté sur scène et a dit : “En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, le concert ne se poursuivra pas” ».

Garbage a posté sur Twitter après l'épreuve : « Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé ce soir. Nous venons d'être évacués et nous étions inquiets pour tout le monde !!! Je suis désolée, nous n'avons aucune autre information. On nous a juste dit qu'il y avait une évacuation d'urgence !!!! »

Plus tard, les autorités ont confirmé que la salle avait fermé en raison d'une « alerte à la bombe ». « Par souci de prudence, le concert au Saratoga Performing Arts Center a été suspendu à 21h40 et les spectateurs ont été évacués sans incident. Les K9 ont effectué un balayage de la salle après la sortie de la foule, avec des résultats négatifs », peut-on lire dans un communiqué de la New York State Park Police.

Le chanteur de Wonderwall est actuellement en tournée pour promouvoir le nouvel album de son groupe, Council Skies, qui s'est hissé à la deuxième place du classement officiel des albums au Royaume-Uni en juin.