Le film «Les chambres rouges» du réalisateur Pascal Plante déjà vendu en France, en Belgique et en Suisse

Moins d’une semaine après sa première mondiale au Festival international du film de Karlovy Vary, le film Les chambres rouges, du réalisateur québécois Pascal Plante, a déjà été vendu en France, en Belgique et en Suisse.

Cette bonne nouvelle survient à peine quelques jours après la projection du long métrage en compétition officielle à Karlovy Vary, en République tchèque, devant un public de plus 1200 personnes. Au lendemain de cette première mondiale, Les chambres rouges a reçu des critiques élogieuses dans plusieurs médias internationaux, dont The Hollywood Reporter, Screen International et Deadline Hollywood.

«La belle réception du public et les critiques élogieuses jusqu’à présent font présager un avenir excitant pour Les chambres rouges. C’est un soulagement: je suis fier du film – je dirais même que c’est mon plus accompli jusqu’à présent –, mais on ne sait jamais comment il sera reçu. Cette première acquisition internationale sur les territoires francophones européens est un gage de confiance important... et nous travaillons fort pour que ça ne soit que le début!», a indiqué Pascal Plante (Nadia, Butterfly) dans un communiqué diffusé mardi.

Décrit comme un thriller psychologique, Les chambres rouges met en scène deux jeunes femmes (Juliette Gariépy et Laurie Babin) qui suivent avec obsession le procès hyper médiatisé d’un tueur en série. Après avoir été lancé à Karlovy Vary la semaine dernière, le film sera présenté en ouverture du festival Fantasia, à Montréal, le 20 juillet.

Le film prendra l’affiche partout au Québec le 11 août.