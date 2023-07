Le promoteur evenko ne ferme pas la porte à refaire des concerts à l’Auditorium de Verdun

Le test d’organiser un concert d’envergure pour la première fois en 20 ans à l’Auditorium de Verdun a été réussi, avec le passage des Foo Fighters lundi soir. Mais pour le promoteur evenko, il reste encore beaucoup d’enjeux à considérer avant d’y produire de façon régulière de futures tournées d’artistes internationaux.

«C’était magique. Ç’a été beaucoup de travail pour notre équipe de production, mais ça valait la peine. Quand tu vis un moment comme ça avec un artiste, qui ne fait pas partie d’un spectacle dans nos salles régulières, tu sens que tu fais partie de quelque chose. Les 3600 personnes sont parties [lundi soir] en se disant qu’elles vont se souvenir de ce show-là. Et dans 20 ans, il y aura 15 000 personnes qui diront qu’elles étaient là!»

Au bout du fil, le vice-président programmation, concerts et événements chez evenko, Nick Farkas, se réjouissait d’avoir organisé un si bel événement avec les Foo Fighters.

«De tous les gens que j’ai rencontrés durant la soirée, je n’ai entendu aucun commentaire négatif, dit-il. Plusieurs personnes m’ont même demandé si on allait refaire des concerts à cet endroit.»

La réponse pour evenko n’est pas si simple, mentionne Nick Farkas. Oui, l’Auditorium de Verdun a été complètement rénové et les problèmes d’antan pour la climatisation et la sonorisation ont été réglés.

Rentabilité

Mais la capacité d’un peu plus de 3600 personnes n’est pas facile au niveau de la rentabilité. «D’habitude, ça prend une plus grosse salle pour que ce soit rentable, dit Nick Farkas. Parce qu’au niveau technique, il faut rentrer tout l’équipement à chaque fois. Ce n’est pas un endroit qui est conçu pour faire des concerts.»

Cela dit, l’engouement des gens et de l’arrondissement de Verdun envers le concert des Foo Fighters ne le laisse pas indifférent. «Si on est capable de faire des shows là-bas de temps en temps, ce serait le fun. Ç’a été une expérience très positive pour les gens et pour moi aussi! Quand on y organisait des spectacles il y a 20 ans, je ne savais même pas que le fleuve était juste à côté!»