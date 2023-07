Le SPVM perquisitionne la boutique de «champignons magiques» à Montréal, quelques heures après son ouverture

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont perquisitionné mardi la boutique illégale de champignons magiques Funguyz, quelques heures après l'ouverture du commerce qui entend continuer de défier la loi.

Une dizaine de policiers et d’enquêteurs sont entrés peu après 16h dans la boutique de la rue Ontario.

« Il y a trois arrestations pour le moment et des perquisitions auront lieu dans les prochaines heures», a indiqué une porte-parole du SPVM Jeanne Drouin.

Elle n'a pas été en mesure de préciser si les interpellations visaient le propriétaire, des vendeurs ou des clients, pas plus que les peines qu'ils risquaient d'encourir.

Anouk Lebel / JdeM

Illégal

La vente et la possession de champignons magiques et de leurs substances actives, la psilocybine et la psilocine, sont illégales en vertu du Code criminel canadien - à moins d’être autorisées à des fins thérapeutiques par Santé Canada.

La boutique Funguyz de Montréal a l'intention de défier la loi comme le font déjà 11 boutiques en Ontario, dont certaines ont rouvert leurs portes après des descentes policières.

« On est ici pour rester », martelait mardi matin Hector Hernandez, qui se présente comme l’un des propriétaires de la boutique de Montréal.

Celui qui prêche pour la légalisation de ses produits comptait défier la police dès la première intervention : « On va rouvrir tout de suite après leur départ !», a-t-il prévenu.

Anouk Lebel/ JdeM

Le SPVM n'a pas voulu s'avancer sur la possibilité de faire d'autres perquisitions si le commerce décide de rouvrir ses portes après le départ de ses agents.

« Je ne veux pas révéler les techniques d'enquête, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est illégal la vente de champignons magiques et de ses dérivés», s'est contentée de dire Mme Drouin.

Des clients curieux

Au passage du Journal mardi en fin de matinée, la boutique avait déjà accueilli plus d'une quinzaine de clients.

« Je voulais faire des réserves pour essayer le produit », dit Francis, qui a préféré taire son nom de famille et qui ressort du magasin avec quelques grammes de champignons magiques.

L’homme de 47 ans compte les utiliser à des fins thérapeutiques. Il espère que la psilocybine des champignons l’aidera à retrouver ses capacités cérébrales, après un trauma à la tête qu’il l’empêche de travailler

« Je suis rentrée juste par curiosité», dit une autre cliente qui a refusé de s’identifier et qui compte essayer ses nouvelles barres de chocolat aux champignons pour la première fois dans un contexte récréatif, entre amis.

« Il y a plein de choses légales qui ne devraient pas l’être. On va rester à la maison, ça ne fait de mal à personne», affirme la femme de 38 ans, citant le cannabis et l’alcool.