Les mutants sont arrivés dans le baseball

Ce n’est pas humain, ce que les jeunes joueurs de baseball sont capables de faire.

Ça prend une mutation ou un extraterrestre pour réussir à faire ce qu’ils font. Voici quelques exemples:

-Il y a 15 ans, un gars qui lançait 92 miles à l’heure, c’était un gars qui lançait fort. C’était le repêchage cette semaine, et la plupart des lanceurs choisis en première ronde sont capables de lancer à 99 miles à l’heure. En 10e ronde, les lanceurs repêchés sont capables de lancer à 97 miles à l’heure. C’est plus vite que la plupart des meilleurs releveurs numéro un de l’histoire du baseball.

-Le jeune prodige des Orioles Adley Rutschman a été le premier choix au total en 2019. Au concours de circuits lundi soir, il a débuté comme frappeur gaucher. Il a cogné 21 circuits. Il a pris une petite pause et est allé frapper comme droitier pour cogner 6 longues balles sur 7 lancers en 30 secondes. Le talent lui sort par les oreilles. Et je vous le rappelle, c’est un receveur, ce qui n’est pas une position où on retrouve les meilleurs frappeurs traditionnellement.

-Avez-vous lu un peu sur le premier choix au total du repêchage 2023, Paul Skenes? Le nouveau gaillard des Pirates mesure 6 pieds 6 pouces. Il pèse 235 livres. Il lance en moyenne 98 miles à l’heure et a déjà lancé à 102 miles à l’heure. Il lance une balle glissante intouchable. C’est déjà assez? Non. Il est aussi tout un frappeur et avait le potentiel d’être un choix dans les trois premières rondes comme futur premier-but. Le 16e choix au total est Bryce Eldridge. Cette sélection des Padres de 6 pieds 7 pouces est aussi un lanceur et un frappeur dominant.

-À 22 ans, Julio Rodriguez, des Mariners, a battu le record pour le nombre de circuits en une seule ronde au concours de lundi soir. Il a frappé 41 circuits en 4 minutes. Il faut avoir les mains et la puissance d’un surhomme. Et c’est un «kid» de 22 ans!

-Avez-vous vu aller la recrue des Reds, Elly De La Cruz? Lui aussi semble être un mutant. En 30 matchs, il a volé 16 buts, frappé pour une moyenne de 0,325 et claqué 4 circuits. Son équipe gagne depuis qu’il est arrivé dans les majeures il y a un peu plus d’un mois.