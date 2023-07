Lil Durk sur les Plaines: ce que vous devez savoir sur le rappeur de Chicago

C’est au tour de Lil Durk de faire opérer sa magie sur les plaines d’Abraham ce soir. En prévision de ce spectacle, voici ce que vous devez savoir à propos de cet artiste qui connaît présentement beaucoup de succès partout sur la planète.

Il est autodidacte

Personne n’a pris le rappeur par la main pour qu’il perfectionne son art. Lorsqu’il a remarqué l’intérêt qu’on portait à sa musique sur les réseaux sociaux, Lil Durk s’est lancé et a tout appris ce qu’il devait savoir à l’aide de vidéos et autres tutoriels sur internet.

Dans le but d’être le plus autosuffisant possible, il a également créé son propre label, qu’il a baptisé OTF (Only the Family).

Six nominations en 2022

Celui qui compte 5,53 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube a dû trouver la saison des galas frustrante en 2022. Avec six nominations, notamment aux Grammy’s, aux BET Awards et aux American Music Awards, même si le rappeur est reparti les mains vides, il s’est assuré que son nom circule.

465 000$ pour une collaboration

Ceux et celles qui veulent mousser leur carrière en s’offrant une collaboration avec Lil Durk doivent être prêts à mettre la main dans leur poche. En entrevue au balado Full Send, en 2022, l’artiste a déclaré qu’il exigeait la coquette somme de 464 642$ pour apposer sa voix sur la chanson d’un artiste qu’il ne connaît pas.

«Je peux vous montrer des factures si vous ne me croyez pas», avait-il mentionné aux animateurs du balado, qui étaient sceptiques.

Plusieurs gros noms sur son dernier album

Preuve que la carrière du rappeur de 31 ans est en pleine ascension, son dernier projet, Almost Healed, qui est paru en mai dernier, comprend des collaborations d’Alicia Keys, Future, 21 Savage et J. Cole. Même le chanteur country Morgan Wallen a prêté sa voix à l’album, lui qui apparaît sur le titre Stand By Me.