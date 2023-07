Monsieur Fitzgibbon, vous ne gérez pas votre argent, mais NOTRE argent!

En lisant hier dans Le Journal que le gouvernement Legault refuse de dire où sont allés les 1,5 milliard de dollars qu’il a investis dans différents fonds au cours des dernières années, une phrase de l’ex-première ministre de l’Angleterre Margaret Thatcher m’est revenue en tête.

«L’argent public n’existe pas. C’est l’argent des contribuables, c’est-à-dire votre argent et le mien. N’oublions jamais cette vérité fondamentale: l’État n’a aucune autre source d’argent que l’argent que les gens gagnent eux-mêmes.»

LE PÈRE NOËL A UNE GROSSE POCHE

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, on le sait, adore signer des chèques.

On ne compte plus le nombre de subventions et de «prêts pardonnables» qu’il distribue aux entreprises d’ici et d’ailleurs.

Des millions par ci, des millions par là, c’est Noël tous les jours avec monsieur Fitzgibbon!

Un chèque à une multinationale multimilliardaire! Un chèque à une entreprise qui ne répond à aucun critère de sélection précis! Un chèque à un canard boiteux! Une aide discrétionnaire à une compagnie qui n’a jamais été rentable et qui ne le sera probablement jamais!

Monsieur Fitzgibbon est le Willy Wonka de l’économie!

Des bonbons, en veux-tu, en v’là!

Mais comme nous l’a rappelé mon collègue Sylvain Larocque hier, lorsqu’on veut savoir à quoi ont servi tous ces millions, soudainement, la corne d’abondance se referme.

Autant le gouvernement est généreux quand vient le temps de distribuer des dollars, autant il est chiche lorsque vient le temps de donner des informations.

Soudainement, c’est silence radio.

Où est monsieur Fitzgibbon?

Il est parti prendre son Bovril.

Ou chasser le faisan sur une île privée...

Chaque année, le gouvernement verse des centaines de millions de dollars dans des fonds d’investissement.

Sylvain Larocque a voulu savoir à quoi ont servi ces précieux dollars.

Où les fonds chanceux qui ont gagné à la loterie Fitzgibbon ont-ils investi ces millions?

Une partie de cet argent a-t-elle été investie dans des firmes ontariennes?

Notre argent sert-il à aider des entreprises qui ne sont pas basées au Québec?

Réponse du gouvernement: c’est pas de vos affaires!

«Afin de préserver la confidentialité des informations sur la situation financière des entreprises qui ont bénéficié de cette aide, une telle liste ne peut être partagée.»

LE BOSS, C’EST NOUS!

Je m’excuse, messieurs Fitzgibbon et Legault, mais c’est de nos affaires.

Je dirais même: c’est de nos affaires en maudit.

L’argent que vous distribuez si généreusement afin de soigner votre image auprès de la communauté d’affaires n’est pas VOTRE argent, c’est NOTRE argent.

De l’argent que NOUS avons gagné à la sueur de NOTRE front.

Petit message aux élus: nous ne sommes pas VOS employés, c’est VOUS qui êtes NOS employés.

Votre boss, c’est NOUS.

Vous n’êtes pas redevables à vos amis, vous êtes redevables à NOUS.

Vous vous prenez pour qui, au juste?

Nous sommes les actionnaires d’une entreprise appelée Québec.

On vous a choisis pour gérer NOTRE argent.

Quand on vous demande ce que vous faites avec NOTRE argent, vous devez nous répondre!

C’est votre devoir.

UN MINISTRE ARROGANT

Et en passant, un message tout spécial à monsieur Fitzgibbon, qui, hier encore, a – comme il en a pris l’habitude – attaqué Le Journal pour avoir fait son travail.

Non seulement les élus doivent rendre des comptes aux contribuables qui garnissent les coffres du gouvernement, monsieur le ministre, mais ils doivent aussi répondre aux questions des journalistes.

Ça s’appelle la démocratie.

Pour vous, poser des questions sur la façon dont le gouvernement dépense notre argent est une insulte (c’est ce que vous avez écrit hier sur Twitter).

Personnellement, je trouve que c’est votre refus obstiné de répondre à des questions tout à fait légitimes qui est une insulte.