Ordinateur désuet: voici les précautions à prendre avant de s’en défaire

Il existe de nombreuses façons de se débarrasser d'un vieil ordinateur, qu'il s'agisse de le donner ou de l'échanger.

À savoir : vous ne devriez pas (et dans certains cas, vous ne pouvez pas) jeter de vieux ordinateurs pour deux raisons principales.

De nombreux composants de l'ordinateur contiennent des métaux lourds qui sont dangereux pour l'environnement.

Le disque de stockage (disque dur ou disque électronique SSD) peut contenir des informations privées qu'il convient de supprimer correctement, sous peine de les voir tomber entre de mauvaises mains.

Première option : faire don de son matériel informatique

Si faire don de votre ordinateur est votre choix, le fabricant de ce dernier possède fort assurément un service de recyclage ou de remise à un organisme de charité.

Allez sur le site Web du fabricant pour trouver la procédure à suivre.

L’option Best Buy

Des géants de la vente au détail comme Best Buy offrent également des services d’échange et de recyclage avec lesquels vous pouvez obtenir un bon de réduction si l’appareil satisfait certains critères.

Voyez ici le programme de recyclage de Best Buy qui indique que «les produits acceptés peuvent être recyclés dans nos magasins, partout au Canada. Il vous suffit de les apporter au service à la clientèle et de mettre les piles dans la boîte à recycler. Nous ne pouvons pas accepter d’articles pour le recyclage dans nos boutiques Best Buy Mobile et nos kiosques Best Buy.»

Comme vous pouvez le voir, la liste couvre un large éventail de produits et d’appareils recyclables.

Produits acceptés pour le recyclage :

Piles (piles alcalines, piles au lithium-ion, piles rechargeables et batteries de téléphone cellulaire de moins de 5 livres)

Appareils cellulaires et téléavertisseurs

Périphériques d’ordinateur

Cordons et câbles

Fours à micro-ondes de comptoir

Ordinateurs de bureau

Numériseurs portatifs et de bureau

Imprimantes de bureau/imprimantes multifonction

Périphériques d’affichage : téléviseurs, moniteurs

Disques de stockage externes et modems

GPS et appareils électroniques portatifs pour l’auto

Systèmes audiovisuels pour la maison

Équipement informatique et de télécommunication

Équipement médical et de suivi

Instruments de musique

Téléphones domestiques et répondeurs

Systèmes audio personnels/portatifs

Ordinateurs portables

Jouets de toutes tailles alimentés par piles

Systèmes audio/vidéo pour véhicule

Systèmes et accessoires de jeu vidéo

Best Buy

Service d’échange de Best Buy

Autre service chez Best Buy, celui d’échange de votre appareil contre une carte-cadeau.

Ne soyez pas étonné de découvrir que Best Buy a une préférence pour les appareils Apple, ces derniers ont souvent la qualité nécessaire pour franchir quelques années de service de plus. À ce propos, Best Buy est clair : «Profitez d’offres incroyables quand vous échangez un appareil d’Apple».

Là encore, il suffit de suivre les instructions sur le site d’échange pour connaître les modalités, comme la valeur d’échange et les détails de livraison ou de dépôt au magasin le plus proche.

Effacer et réinitialiser les données de son ordinateur désuet

Les procédures de réinitialisation se ressemblent d’un système Windows à un autre, alors prenons Windows 10 comme exemple.

Dans Windows 10, allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération et cliquez sur le bouton Commencer sous la section Réinitialiser ce PC. Il vous est alors demandé ce que vous souhaitez supprimer ; choisissez l'option Supprimer tout.

À l'écran suivant, sélectionnez l'option Réinstallation locale, puis cliquez sur le lien Modifier les paramètres à l'écran Paramètres supplémentaires. Activez l'option Nettoyer les données et cliquez sur le bouton Confirmer. Vous vous assurez ainsi que toutes les informations ont bien été supprimées et qu'elles ne pourront pas être récupérées par des personnes utilisant des méthodes de récupération conventionnelles.

Cliquez sur Suivant, vérifiez les paramètres que vous avez choisis et cliquez sur Réinitialiser. Après plusieurs minutes, lorsque l'ordinateur redémarre, l'écran d'installation de Windows 10 s'affiche. Vous pouvez alors éteindre l'ordinateur.

Apple

Avec macOS

La manière d'effacer le disque dur de votre Mac diffère selon le matériel interne de votre machine. Si macOS Monterey est installé sur un Mac basé sur Apple ou un Mac basé sur Intel avec la puce Apple T2, ouvrez les Préférences Système, puis allez dans Préférences Système > Effacer tout le contenu et tous les réglages dans la barre de menus.

Si vous avez macOS Ventura, ouvrez les Paramètres système et cliquez sur Général > Transférer ou réinitialiser, puis cliquez sur Effacer tout le contenu et tous les paramètres. Saisissez votre mot de passe Mac et cliquez sur Continuer dans l'écran Effacer tout le contenu et tous les paramètres.

Ce processus effacera tous les réglages, médias, applications et données pour tous les comptes et volumes sur le disque, ainsi que votre déconnexion d'iCloud, la suppression des empreintes digitales Touch ID, la désactivation des services de localisation, le déjumelage des appareils Bluetooth et la suppression des éléments de Portefeuille Apple.

Vous pouvez également utiliser l'outil Utilitaire de disque en mode de récupération pour effacer le disque de votre Mac. Pour un Mac à processeur Intel, redémarrez l'ordinateur et maintenez les touches Commande + R enfoncées jusqu'à ce que le logo Apple s'affiche. Si vous avez Apple à puce M, redémarrez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre des options de démarrage s'affiche ; cliquez sur l'icône Options et cliquez sur Continuer.

Dans le menu Mode de récupération, choisissez Utilitaire de disque. Sélectionnez le disque principal de votre Mac et cliquez sur l'icône Effacer, puis choisissez Effacer le groupe de volumes (ou Effacer) pour effacer le disque. Sélectionnez le bouton Effacer, puis cliquez sur Effacer Mac. Cliquez sur Effacer Mac et redémarrer pour lancer le processus.