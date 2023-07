Pas de train Montréal-New York avant la mi-septembre en raison de la chaleur

Le train Montréal-New York ne reprendra du service qu’à la mi-septembre, en raison des restrictions du Canadien National (CN) en lien avec la chaleur.

«Amtrak a exploré différentes solutions avec le Canadien National (CN) et le Département des transports de l'État de New York (NYSDOT) pour reprendre le service Adirondack à destination et en provenance de Montréal [...] Malheureusement, Amtrak, le CN et le NYSDOT n'ont pas trouvé de solution réalisable pour cet été, ce qui n'entraînerait pas pour nos clients des retards importants allant jusqu'à quatre heures ou même potentiellement bloqués à mi-parcours», a expliqué Jason Abrams, porte-parole d’Amtrak par courriel.

Ainsi, le service d’Adirondack sera limité entre la ville de New York et celle de Saratoga à partir du 24 juillet, et ce jusqu’à la mi-septembre, moment où le CN devrait lever ses restrictions liées à la chaleur.

Notons que la liaison entre Montréal et New York avait été réinstaurée en avril dernier après avoir été interrompue en raison de la pandémie. Cependant, le plaisir n’a été que de courte durée puisque le service a de nouveau été mis à l’arrêt à la fin du mois de juin après que le CN ait instauré des restrictions forçant le train à rouler à une vitesse allant de 10 milles à l’heure à 40 milles à l’heure, soit entre 16 km/h et 65 km/h.

Ces restrictions causeraient alors des retards trop importants étant donné que le trajet prend normalement 11 heures lorsqu’il n’y a aucune embuche.

«Il est possible que les restrictions de chaleur soient levées avant si la température locale baisse, et Amtrak, avec le soutien de nos partenaires, pourrait alors rétablir le service plus tôt que prévu. Nous travaillerons également avec le CN et le NYSDOT pour développer une solution à long terme afin que les trains Amtrak puissent circuler à destination et en provenance de Montréal au cours des prochains étés», a conclu M. Abrams.