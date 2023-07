Peut-on mettre une croix définitive sur l’amour?

Je me suis intéressée aux émissions animées par la psy Louise Sigouin présentées à TVA, et cette année, j’y trouve encore plus mon compte depuis qu’elle nous propose de rencontrer des couples qui vont mal, parce que j’ai cessé de penser que ça pouvait marcher un couple.

Après avoir eu quelques fuck friends au début de la vingtaine, j’ai eu une relation plus sérieuse avec un gars qui disait vouloir la même chose que moi : fonder une famille. Il a dit ça jusqu’à ce que je mette notre garçon au monde. Même si on a tenté d’étirer la sauce ensuite, ce fut un échec.

Puis j’ai rencontré un père de deux enfants avec qui j’ai eu une fille. Mais le ciment n’a jamais pris entre tout ce beau monde. On ne s’entendait pas sur la discipline à imposer aux enfants ni sur la façon de dépenser notre argent et d’organiser le quotidien. Sans parler de la présence envahissante de la mère de ses enfants et de l’absence de soutien du père de mon fils.

Je me retrouve de nouveau toute seule avec à moi-même et deux enfants à élever, en plus d’être leur principal support financier. Une chance que je gagne bien ma vie ! Louise Sigouin a beau dire que « ce n’est pas l’argent le problème, mais c’est comment on le gère », elle a bien raison. Quand t’es avec quelqu’un qui le gère mal et qui refuse de changer sa façon de faire, c’est foutu ! Tout comme elle a raison de dire que « les deux membres d’un couple doivent avoir les mêmes valeurs, aspirer aux mêmes projets et avoir une vision similaire de l’amour pour que leur relation fonctionne ».

Mais quand tu tombes toujours sur des hommes qui te mentent sur leur vision d’une existence à deux pour te faire plaisir, comment veux-tu t’organiser quand tu te retrouves toute seule à ramer vers ce que tu crois être voulu par les deux ?

J’ai donc décidé que c’en était fini de perdre mon temps à bâtir une vie à deux. Je vais mener ma barque familiale comme je l’entends avec mes deux petits, et je vais revenir aux « fuck friends » pour mon hygiène sexuelle. À moins que vous ayez quelque chose de mieux à me proposer, je mets une croix définitive sur la vie de couple.

Une qui a compris

Sans vouloir vous faire changer d’idée à tout prix, je vais quand même me permettre de citer Louise Sigouin dans une entrevue parue dans Le Journal à propos de son dernier livre, Si on s’aimait encore, paru aux Éditions de l’Homme. Peut-être cela vous servira-t-il d’élément de réflexion.

« Il est rare que les gens soient vraiment pareils. Ils ont les mêmes valeurs. Ils aspirent aux mêmes projets. Ils ont une vision sensiblement la même de l’amour, de ce qu’ils veulent comme relation. Mais dans leur façon de vivre l’amour, de se manifester, de se réaliser professionnellement et comme parent, c’est très différent d’un côté comme de l’autre... Il y a du bon d’un côté comme de l’autre. Mais dans les extrêmes, si on reste campé chacun dans nos positions, c’est sûr qu’on n’arrive pas à mi-chemin. »