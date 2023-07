Pier-Olivier Boucher: des Braves de la Beauce aux Braves... d’Atlanta

La sélection du Beauceron Pier-Olivier Boucher par les Braves d’Atlanta, lors de la 10e ronde du repêchage du baseball majeur lundi, n’a pas besoin d’être romancée pour composer la plus inspirante des histoires.

C’est celle d’un jeune garçon qui, à grands coups d’efforts et de sacrifices, a réalisé son rêve de devenir un joueur de baseball professionnel. Rien ne pouvait toutefois laisser présager un tel destin le menant, tard lundi soir, à signer un contrat professionnel avec la formation l’ayant repêché plus tôt dans la journée.

Photo Southern Illinois University / fournie par Baseball Canada

«J’ai signé le contrat lundi soir, vers 23h, a précisé Boucher, mardi matin. D’être repêché, je n’en reviens pas. C’est un rêve et un sentiment que je ne vais jamais oublier.»

Curieux hasard

À 23 ans, l’athlète originaire de Saint-Joseph-de-Beauce a brillé au cours des deux dernières années avec l’équipe de baseball de l’Université Southern Illinois, dans la NCAA, afin de pouvoir être repêché.

Bien avant d’attirer l’attention des Braves d’Atlanta, Boucher avait entamé son long parcours dans le baseball, il y a une douzaine d’années, au niveau pee-wee A, avec les Braves de la Beauce.

«C’est un drôle de hasard», a convenu Boucher, en riant.

Sa vieille carte de baseball dans l’uniforme des Braves de la Beauce vient soudainement de prendre de la valeur. Même si les années ont fini par user les coins.

Photo fournie par la famille Boucher

Une longue route

Enfant, le Beauceron n’avait joué que brièvement à la balle-molle, mais il excellait aussi au hockey.

«Quand j’ai commencé à jouer au baseball, il n’y avait pas d’organisation dans le coin à Saint-Joseph, a-t-il raconté. Je me rendais à St-Georges et ça prenait au moins une demi-heure, car à ce moment-là, l’autoroute ne se rendait pas jusqu’à St-Georges.»

L’image est forte car c’est lui-même en empruntant des chemins de garnotte ou, du moins, la voie de contournement qu'il s'est rendu là où il en est aujourd’hui.

Préférant le baseball au hockey, celui qu’on surnomme «PO» n’était qu’un adolescent quand, en secondaire 3, il a pris la décision de se tourner vers la région de Québec pour fréquenter le programme sport-études des Canonniers.

«Lors de la première année, je faisais des voyages aller-retour en covoiturage, ce n’était pas évident, a-t-il mentionné. Après, en secondaire 4 et 5, je me suis retrouvé en appartement avec deux autres joueurs et le père d’un d’entre eux.»

«Tout est possible»

Sans faire partie des programmes réservés aux meilleurs espoirs comme l’Académie de baseball du Canada, Boucher a progressé en passant par le midget AAA, la Ligue de baseball junior élite du Québec, puis en allant aux États-Unis. D’abord dans l’État de l’Iowa, au Collège Indian Hills en 2020 et 2021, puis à l’Université Southern Illinois.

Photo fournie par la LBJEQ

Entretemps, la région de Beauce-Centre, notamment grâce à Stéphane Boucher, père de Pier-Olivier, a vu naître sa propre association de baseball mineur. Le tout nouvel espoir des Braves d’Atlanta s’y est d’ailleurs impliqué comme entraîneur.

«Ce que je dis aux jeunes, c’est que tout est possible, a fait valoir Boucher. Le talent ne suffit pas, il faut faire des sacrifices et des efforts.»

Un modèle à suivre

En ayant été repêché lundi, Boucher ne pourrait représenter un meilleur exemple pour appuyer son discours. À 23 ans, il était pourtant minuit moins une pour le Beauceron.

«Je crois beaucoup en mes capacités, mais tu vois les années défiler et le stress augmente un peu, a avoué Boucher, qui avait été déçu de ne pas avoir été sélectionné au repêchage de 2022. Le but était de donner mon 100% dans le baseball jusqu’à ce que l’opportunité ne soit plus là.»

Les efforts ont fini par payer. Et depuis Saint-Joseph-de-Beauce, Boucher prendra bientôt le chemin la Floride afin de se retrouver avec les autres espoirs des Braves d’Atlanta.

Sur les traces d’Édouard Julien

Repêché lundi par les Braves d’Atlanta, Pier-Olivier Boucher suit les traces d’un ancien coéquipier du programme sport-études des Canonniers : Édouard Julien, des Twins du Minnesota.

«Ça montre que le chemin est possible, a noté Boucher, à propos de la présente carrière de Julien. Si on met les efforts, on peut y arriver.»

Getty Images via AFP

Boucher, 23 ans, et Julien, 24 ans, se connaissent plutôt bien. En plus d’avoir fréquenté ensemble le programme des Canonniers, ils ont aussi peaufiné leur art de frapper avec le même entraîneur durant l’hiver, soit Josué Peley.

«Je suis tellement content pour Pier-Oliver, a réagi Peley. C’est un gars qui a vraiment fait tous les efforts et les sacrifices pour réussir à être repêché.»

Un boni de signature

Si Boucher a obtenu un intéressant boni de signature de la part des Braves, il y a lieu de croire que l’organisation d’Atlanta a pu s’entendre avec le joueur en lui offrant moins que les 164 800$ prévus à ce rang de sélection (309e au total). C’est une stratégie souvent utilisée par les équipes afin d’attirer, à fort prix, de plus jeunes espoirs plus tard dans le repêchage.

Julien avait d’ailleurs été sélectionné en 18e ronde par les Twins (539e au total) au repêchage de 2019. Le produit de l'Université Auburn était alors en position de force pour obtenir beaucoup plus que le montant prévu à ce rang comme boni de signature.

Quoi qu’il en soit, Boucher amorcera maintenant son parcours avec les recrues des Braves. Quant à Julien, il a déjà disputé plus de 40 rencontres avec les Twins dans le baseball majeur. Au passage, l’athlète de Québec a notamment frappé sept circuits.