Submersible Titan: les victimes ont eu le temps de comprendre leur sort, dit un expert

Les passagers du submersible Titan qui ont péri auraient été conscients de la catastrophe imminente une minute avant l'implosion, selon un expert.

José Luis Martín, expert en sous-marins, a suggéré que le submersible aurait pu perdre sa stabilité à la suite d'une panne électrique.

Privé de propulsion, le submersible aurait entamé une chute vers le fond marin, avec son hublot tourné vers l’abime.

M. Martin estime que le sous-marin a commencé sa chute libre à une profondeur d'environ 5600 pieds et qu'il est tombé «comme s'il s'agissait d'une pierre et sans aucun contrôle» sur environ 3000 pieds jusqu'à ce qu'à environ 8600 pieds.

AFP

À cette profondeur, la variation rapide de la pression l’aurait fait «éclater comme un ballon».

Selon M. Martin, la chute aurait duré entre 48 et 71 secondes.

Entassés les uns sur les autres, les passagers auraient ainsi eu le temps de comprendre l’imminent danger qui les guettait.

Dans une obscurité totale, les passagers auraient eu conscience que le submersible plongeait à toute vitesse, selon l’expert.

«En raison de la profondeur et de l'absence de lumière naturelle et d'électricité, le groupe aurait été plongé dans l'obscurité totale alors qu'il s'enfonçait au fond de l'Atlantique», a-t-il expliqué dans une interview accordée au journal espagnol Nius.

«Pendant cette période, ils réalisent tout. Et qui plus est, dans l'obscurité la plus totale. Il est difficile de se faire une idée de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Après ces 48 secondes, ou une minute, l'implosion et la mort subite instantanée se produisent», a-t-il détaillé.

Le submersible Titan a perdu la communication avec son navire de soutien le dimanche 18 juin, lors d'une descente vers l'épave du Titanic à 12 500 pieds sous la surface.

Quelques jours plus tard, ses débris ont été récupérés. On dit qu'il a subi une «implosion catastrophique».