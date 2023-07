Tom Holland était «esclave» de l'alcool avant de tout arrêter

Tom Holland était « esclave » de l'alcool avant de choisir la sobriété.

L'acteur de Spider-Man: No Way Home a révélé en mai qu'il était sobre depuis 16 mois. Il a évoqué sa relation de dépendance à l'alcool lors d'une apparition dans le podcast On Purpose with Jay Shetty lundi (10 juillet 23).

Le jeune homme de 27 ans a admis qu'il était « définitivement accro à l'alcool » avant de décider d'y renoncer pour Dry January, une campagne britannique qui incite le public à s'abstenir de boire de l'alcool pendant un mois, juste après les agapes de fin d'année.

« Je ne pensais qu'à boire un verre. À rien d'autre », a-t-il déclaré. « Je me réveillais en y pensant. Je regardais l'horloge... Et ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit que j'avais peut-être un petit problème avec l'alcool. J'ai donc décidé de me punir et de me dire que je ferais aussi bien de poursuivre au mois de février. »

Après avoir « vraiment lutté » pendant ces deux mois, l'acteur britannique a commencé à se demander s'il avait « un problème avec l’alcool » et a donc décidé de prolonger sa sobriété jusqu'à son anniversaire, le 1er juin. Cependant, une fois cette date atteinte, il a réalisé les avantages de son mode de vie sans alcool et a décidé de continuer.

« Je dormais mieux. Je pouvais mieux gérer les problèmes, les choses qui allaient mal sur le plateau, qui m'auraient normalement mis en colère, je pouvais les prendre à bras-le-corps. J'avais une bien meilleure clarté mentale. Je me sentais en meilleure santé, en meilleure forme. Et je me suis dit : "Pourquoi suis-je à ce point esclave ? Pourquoi suis-je si obsédé par l'idée de boire ?" », explique l'acteur.

La star de The Crowded Room a déjà essayé d'arrêter l'alcool par le passé, mais sa sobriété n'a jamais tenu. Cependant, cette fois-ci, il s'est senti « différent » et il a pu « changer (son) état d'esprit ».

Tom Holland a ajouté qu'il était « ravi » d'être sobre depuis un an et demi et que c'était « la meilleure chose que j'aie jamais faite ».