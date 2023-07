Un homme au lourd casier judiciaire plaide coupable à Trois-Rivières

Jérémy Mongrain, accusé de plusieurs crimes, dont celui de l’agression armée dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine a plaidé coupable, mardi après-midi, au Palais de juste de Trois-Rivières.

L’homme de 25 ans écope de sept ans de prison.

• À lire aussi: Arrestation de Jérémy Mongrain après plus d’un mois de cavale

• À lire aussi: L’inquiétante disparition de Rose Milette résolue

• À lire aussi: Disparue aux côtés d’un fugitif dangereux et armé: «elle est tombée avec de mauvaises fréquentations»

Le juge Mathieu Poliquin a accepté la suggestion commune de la Couronne et de la défense. La décision de Jérémy Mongrain de plaider coupable a pesé dans la balance. Le juge a toutefois averti le fautif, lors du prononcé de sa sentence, qu’advenant une récidive à sa sortie de prison, la peine sera beaucoup plus lourde, d’autant plus que l’homme de 25 ans avait déjà des antécédents judiciaires en lien avec la violence et vols qualifiés.

Jérémy Mongrain a donc réglé plusieurs dossiers en lien avec des crimes commis dans plusieurs régions du Québec.

Tout a commencé avec une information comme quoi Mongrain faisait du trafic de stupéfiants. Le 2 avril 2021, les policiers ont procédé à une perquisition à son domicile. En mai, il a été accusé, puis remis en liberté, sous condition. Il s’est alors dirigé en maison de thérapie, mais il s’est évadé le lendemain.

Le 20 octobre dernier, à Trois-Rivières, il a commis une agression armée. Un coup de feu a été tiré. Puis quatre jours plus tard, à l’Épiphanie, il est entré dans une maison pour y commettre un vol. Sur les images de la caméra de surveillance, il a été vu avec une arme à feu. Par la suite, dans le secteur de Laval, il a volé la bourse d’une femme en lui pointant une arme.

Après une longue cavale, c’est finalement le 20 novembre que Jérémy Mongrain a été arrêté à Shawinigan. Lors de son arrestation, il a proféré des menaces à une connaissance présente à ses côtés. Il a aussi été pris en possession de cannabis.

Jérémy Mongrain faisait face à plusieurs accusations, notamment possession de drogue en vue d’en faire le commerce, vol qualifié, possession illégale d’arme, entrée par effraction, menaces de mort et bris de condition.

Son nom avait également été mentionné dans le dossier de René Kègle, coupable du meurtre d’Ophélie Martin-Cyr. Selon ce qu’il avait été possible d’apprendre, Kègle voulait se servir de la jeune fille pour retracer Mongrain. Aucune accusation ne pesait contre Jérémy Mongrain dans cette affaire.

Incarcéré depuis huit mois, il lui reste six ans de détention.