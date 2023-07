Un octogénaire quitte l’hôpital de Saint-Eustache sans avoir son congé

La police de Saint-Eustache demande l’aide du public pour retrouver un octogénaire qui se serait sauvé de l’hôpital mardi matin.

Denis Fafard, 83 ans, a été vu pour la dernière fois vers 7h45 au centre hospitalier de Saint-Eustache, dans les Laurentides. Ce dernier aurait plusieurs problèmes de santé, dont du diabète, et pourrait être confus. Il est en mesure de parcourir de longue distance à pied, malgré sa démarche peu assurée.

«Les conditions météorologiques (chaleur) nous font craindre davantage pour sa sécurité», ont indiqué les autorités par voie de communiqué.

L’homme de race blanche a les cheveux blancs courts et fait de la calvitie. Il mesure 1,74 m (5 pi 8 po) et pèse 70 kg (155 lb). Il a les yeux bleus et s’exprime en français. Au moment de sa disparition, il portait des shorts et un t-shirt foncé, des lunettes bleu marine ainsi que des souliers noirs et blancs. Il portait un bracelet d’hôpital et un cathéter.

Quiconque aurait de l’information permettant de retrouver Denis Fafard est prié de communiqué avec la police au Service 450-974-5300. «Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle», a précisé la police.