Un surfeur vedette se tue

Le surfeur vedette Mikala Jones est décédé à la suite d’un accident de surf en Indonésie. Il avait 44 ans.

L’Hawaïen s’est rendu célèbre par ses photos et ses vidéos impressionnantes à l’intérieur de tonneaux de vagues.

Jones est allé surfer dimanche matin alors qu’il se trouvait aux îles Mentawai, sur la côte ouest de Sumatra. En chutant, l’aileron de sa planche a sectionné son artère fémorale, un vaisseau sanguin majeur de la cuisse qui achemine le sang aux membres inférieurs.

Le compte Instagram de Jones, qui est suivi par plus de 54 000 personnes, met en évidence des photos et des vidéos où on le voit sur sa planche, au cœur des vagues.

Surfeur de nature

Né à Kailua, à Hawaï, d’un père aussi surfeur, Jones est monté sur une planche pour la première fois alors qu’il avait sept ou huit ans et a commencé à faire de la compétition.

Il a d’ailleurs remporté deux championnats des États-Unis en tant qu’amateur.

Il a par la suite commencé à décrocher des commanditaires et à voyager aux quatre coins du monde, notamment à Tahiti, à Fiji, en Afrique du Sud et aux îles Galapagos.

Il a souvent fait les frais de reportages photographiques dans des magazines spécialisés en plus d’être le visage commercial de plusieurs manufacturiers d’équipement de surf.

Photo tirée d'Instagram

Expérimentation

Dans les années 1990, Jones a en quelque sorte inventé l’égoportrait en surf en commençant à expérimenter avec des photos à la première personne alors qu’il se trouvait sur sa planche.

Il attachait une caméra à sa planche, il pouvait aussi la tenir sous son menton pendant qu’il pagayait ou la prenait dans ses mains quand il était debout pour prendre une photo en tenant la caméra derrière lui.

L’arrivée des caméras submersibles, légères et en haute définition GoPro lui a permis de raffiner son art, la compagnie devenant d’ailleurs l’un de ses commanditaires.

Il a innové en utilisant un logiciel qui lui permettait de coller les images de plusieurs caméras afin de faire une photo une photo avec une vue à 360°.

Photo tirée d'Instagram

Première alerte

Selon son père, Jones était bien conscient des dangers qui venaient avec ses activités.

Il aurait d’ailleurs vécu une expérience extracorporelle après avoir failli se noyer.

«Il volait dans le ciel et il a vu son corps qui flottait dans l’océan, a raconté son père à ESPN. Il a alors entendu ses filles l’appeler et il est retourné dans on corps.»

Il se serait alors réveillé sur un récif après y avoir été poussé par les vagues.