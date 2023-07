Une loterie pour aider les agriculteurs en détresse psychologique

Ce n'est pas facile de financer les travailleurs de rang; ces travailleurs sociaux qui vont à la rencontre d'agriculteurs qui vivent de la détresse psychologique. Au Bas-Saint-Laurent, de nombreux acteurs du milieu agricole ont décidé de mettre en place une activité inusitée, afin de financer le service considéré essentiel.

«Depuis que je suis en poste, j'ai perçu des agriculteurs qui ont de grands besoins, ils ont besoin de jaser, d'exprimer ce qu'ils vivent», a expliqué Pierrette Dion, travailleuse de rang au Bas-Saint-Laurent depuis un an.

Ça fait maintenant trois ans que les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent peuvent compter sur deux travailleurs de rangs. L'efficacité de cette façon de faire n'est plus à prouver.

«Il y une travailleuse de rang qui a dû quitter et les téléphones n'arrêtaient pas de sonner parce qu'ils se demandaient où elle était. Les agriculteurs en ont vraiment besoin, c'est vraiment un service essentiel», a dit Gilbert Marquis, président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent.

Mais le nerf de la guerre c'est de trouver le financement pour ce service. L'UPA du Bas-Saint-Laurent doit trouver environ 30 000$ chaque année pour financer 25% des activités de ses deux travailleurs de rang. C'est l'organisme Au cœur des Familles agricoles qui paie les 75% restants.

Cette année, l'UPA en partenariat avec la coopérative agricole Unoria a décidé d'organiser une loterie.

«Ç’a été naturel pour nous [de s'associer]. On est la propriété de nos membres, on veut le bien-être de nos membres aussi. », a souligné Olivier Pastor, chef de la direction chez Unoria coopérative.

Ils feront tirer des prix d'une valeur de 25 000$. Plusieurs entreprises reliées à l'agriculture ont donc décidé de prendre part à l'initiative au nom de la santé mentale des agriculteurs.

Un service en demande

Les travailleurs de rang qui se rendent gratuitement sur les fermes pour écouter les agriculteurs qui vivent de la détresse réalisent des centaines d'interventions chaque année depuis 2020.

Selon les données de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, 322 interventions ont été réalisées en 2020, lors de la première année du programme dans la région.

«J'y crois beaucoup. Je veux vraiment qu'on aille des travailleurs de rang et je pense qu'il en manque encore», a ajouté M. Marquis.

Les défis auxquels ils doivent faire face ne cessent de se multiplier.

«Les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, les intrants ont triplé, le diesel a doublé, triplé, la relève qu'on n’a pas et on n'a pas de travailleurs. C'est un ensemble d'éléments qui font que tu te décourages», a énuméré M. Marquis.

En tout, 33 000 billets de loterie ont été émis. Les différents partenaires derrière le projet souhaitent, bien sûr, qu'ils trouvent tous preneurs.

«Il faut que ce soit un succès et ça va être un succès! Et si ça marche bien, on va en faire un autre l'an prochain et on visera encore plus haut», a conclu Olivier Pastor.