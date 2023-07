Une scène «d’apocalypse» au Vermont

La tempête qui a déversé l’équivalent de deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont a continué de faire des ravages, mardi, causant plusieurs inondations dans la capitale de l’État.

«Mettons que c'est un peu l'apocalypse, c'est inondé pas mal partout sur les terres plates. Les rivières sont sorties de leur lit», raconte Steve Mercier.

Mardi, comme tous les jours, le camionneur de Saint-Eustache s'est rendu dans le Vermont pour effectuer une livraison. Toutefois, son trajet habituel avait plutôt l'air d'une scène de fin du monde. Des routes inondées, barrées, voire complètement détruites, l'ont forcé à prendre des détours de plusieurs kilomètres.

«Demain matin, je vais dans le New Hampshire, mais c'est sûr que je dois m'attendre à faire des détours», ajoute le camionneur.

Selon les autorités, les pluies torrentielles qui durent depuis deux jours ont causé encore plus de dégâts que la tempête tropicale Irene, qui avait tué six personnes au Vermont en 2011. Les dommages s'élèvent déjà à plusieurs dizaines de millions de dollars, selon le gouverneur Phil Scott.

Le calvaire continue

Même si la pluie a cessé dans certains secteurs de l'État, cela ne signifie pas nécessairement la fin des inondations. D'autres cours d'eau menacent encore de sortir de leur lit.

Un barrage en amont de Montpelier, la capitale du Vermont, pourrait d'ailleurs bientôt déborder et se déverser au centre-ville, où l'eau est déjà à hauteur de taille.

«Nous ne sommes pas tirés d'affaire. C'est loin d'être terminé et, à ce stade, on doit s'assurer de la sécurité des citoyens avant de pouvoir passer à une phase de récupération», a indiqué le gouverneur Scott lors d'une conférence de presse, mardi.

Les services d'urgence ont d'ailleurs été déployés afin d'évacuer les habitants à l'aide de bateaux pneumatiques et de kayaks. Au total, plus d'une centaine de personnes ont été secourues.

La nature se déchaîne

Les inondations de cette semaine au Vermont sont la preuve d'une menace climatique particulièrement dangereuse, selon les experts. Les catastrophes naturelles peuvent de plus en plus se produire n'importe où, presque sans avertissement.

Si les inondations existent depuis longtemps, la hausse des températures permet à l'air de retenir plus d'humidité, ce qui entraîne des précipitations de plus en plus intenses et soudaines. Les conséquences de ces inondations semblent également s'aggraver.

«Il devient de plus en plus difficile de s'adapter à ces conditions changeantes. C'est juste partout, tout le temps», a souligné la chercheuse Rachel Cleetus, de The Union of Concerned Scientists, dans un entretien avec The Guardian.

La gouverneure démocrate de l'État de New York, Kathy Hochul, a aussi appelé la population à se mobiliser pour lutter contre les catastrophes climatiques qui «continuent de nous frapper encore et encore».