Voici ce que vous devez savoir (et voir) à propos d’Alex Newhook

Le Canadien de Montréal comptera sur un nouvel attaquant très prometteur en Alex Newhook.

Le jeune homme de 22 ans vient de parapher un contrat de quatre ans, d’une valeur annuelle de 2,9 millions $, avec la formation qui l'a acquis de l’Avalanche du Colorado le 27 juin.

À lire aussi: Canadiens: quatre ans pour Alex Newhook

Voici ce que vous devez savoir sur le natif de Saint John :

AFP

- Un choix de première ronde

L’Avalanche a sélectionné Newhook avec le 16e choix au total du repêchage en 2019, un rang après un certain Cole Caufield. C’était le deuxième joueur choisi par les «Avs» au premier tour cette année-là, eux qui avaient jeté leur dévolu sur le défenseur Bowen Byram avec le quatrième choix au total.

Newhook a fait le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) moins de deux ans plus tard, soit en 2021-2022. Il a disputé six parties en saison régulière et huit rencontres éliminatoires pendant cette campagne.

AFP

- Seulement le troisième

L’année suivante, Newhook a participé à 12 matchs pendant le parcours éliminatoire qui a permis à l’Avalanche de soulever la coupe Stanley. L’avant est ainsi devenu le troisième joueur originaire de Terre-Neuve-et-Labrador de l’histoire de la LNH à vivre ce grand bonheur. Les deux autres sont Daniel Cleary (2008 avec les Red Wings de Detroit) et Michael Ryder (2011 avec les Bruins de Boston).

- Rapide et agile

Le nouveau joueur du CH n’a pas encore explosé dans le circuit Bettman, mais il détient les habiletés pour y arriver. Ses principaux atouts sont sa rapidité et son agilité. Il est possible d’en être témoin dans cette compilation de ses buts en 2022-2023.

- Quelques honneurs

Newhook a tout simplement brulé la BCHL en 2018-2019, lui qui a amassé 102 points (38 buts et 64 aides) en 53 parties dans cette ligue junior de la Colombie-Britannique. Au terme de la saison, il s’est vu décerner le titre de joueur par excellence de son circuit et de la Canadian Junior Hockey League.

L’année suivante, il a atterri dans la NCAA avec les Eagles de Boston College. Le joueur de centre gaucher a récolté 42 points, dont 19 buts, en 34 matchs à son premier tour de piste dans le réseau universitaire américain. Il a mis la main sur le titre de recrue de l’année dans sa division. C’est d’ailleurs le seul joueur de l’histoire des Eagles à avoir reçu cet honneur.

- Une sœur «meilleure que lui»

Questionné par le site web de la LNH, Newhook a affirmé qu’il n’était pas le meilleur joueur de hockey dans sa famille. Selon lui, c’est sa petite sœur Abby qui est la plus talentueuse au sein de la fratrie.

La hockeyeuse de 20 ans a suivi les traces de son frère et évolue pour Boston College. En deux saisons dans la NCAA, l’attaquante de 5 pi et 6 po a touché la cible 36 fois et fourni 29 aides pour 65 points en 70 parties.