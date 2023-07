Voyez la couverture de la biographie de Britney Spears

La femme en moi, l’explosive biographie de Britney Spears, sera lancée le 24 octobre prochain et le magazine People vient d’en dévoiler la photo de couverture.

Sur la photo en noir et blanc du livre La femme en moi, on voit Britney Spears alors qu’elle devait être dans la vingtaine. Vêtue d’un bas scintillant et sans haut, elle se cache la poitrine avec ses mains en regardant l’objectif. C’est l’innocence projetée par la photo qui frappe alors que l’on connaît tous l’histoire de vie tortueuse de la chanteuse de Baby One More Time.

capture d'écran People magazine

L’événement littéraire de l’année

La femme en moi est décrit comme «une histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la célébrité, la maternité, la survie, la foi et l’espoir» et une manière «d’éclairer le pouvoir durable de la musique et de l’amour – et l’importance pour une femme de raconter sa propre histoire, selon ses propres termes.»

C’est la Gallery Books qui a réussi à mettre la main sur les mémoires révélateurs de la vedette de 41 ans... contre un contrat de livre de 15 millions de dollars offert à celle qui est considérée comme l’une des plus grandes artistes pop au monde.

Jennifer Bergstrom, vice-présidente principale et éditrice de Gallery Books, a d’ailleurs confié au magazine People ne pas douter que les mémoires de Britney Spears seront «l’événement éditorial de l’année».

Elle a également souligné la force et la bravoure de la chanteuse, notamment lors de l’audience publique contre la tutelle de son père ordonnée par le tribunal, qui était en place depuis plus de 13 ans. Britney Spears avait alors déclaré au juge: «Je veux juste retrouver ma vie». Son combat a mené à la résiliation du joug de son père le 21 novembre 2021.

Le livre La femme en moi peut déjà être précommandé en ligne.

Photo d'archives, Dave Starbuck/Future Image/WENN.com

Le message antiviolence de Britney

Rappelons que la semaine dernière, Britney Spears a partagé un long message antiviolence sur son compte Instagram à la suite d’une altercation avec un agent de sécurité du joueur de la NBA Victor Wembanyama à Las Vegas.

Une vidéo devenue virale montre la chanteuse tapant sur l’épaule du sportif afin de le saluer, et le garde du corps frapper Britney Spears au visage. Britney Spears a expliqué: «[J’ai] été tapée si fort que j’étais presque assommée et que j’en ai perdu mes lunettes.»

Elle a également insisté sur le fait que son équipe de sécurité n’a jamais frappé qui que ce soit, même si elle se retrouve souvent entourée par de larges foules d’admirateurs.