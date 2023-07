Voyez où se classe le Canadien parmi les plus jeunes équipes de la LNH

La reconstruction chez le Canadien va bon train, et, plus que jamais, la jeunesse a sa place dans l’équipe. Selon le site capfriendly.com, Montréal aura la sixième plus jeune formation en termes de moyenne d’âge, selon l’alignement projeté.

D’autres changements pourraient modifier le tableau, mais présentement, le Canadien montre une moyenne de 26,2 ans. La plus jeune équipe serait les Blue Jackets (25,3 ans), suivie des Sénateurs (25,4 ans), des Devils (25,5 ans), des Coyotes (25,8 ans) et des Sabres (25,8 ans).

Après Montréal, les Canucks (26,5 ans), les Panthers (26,9 ans), les Blackhawks (27,2 ans) et les Sharks (27,3 ans) complètent le top 10.

Fait à noter, dans ce classement, seuls les Devils, malgré leur jeune moyenne d’âge, se sont qualifiés pour les séries éliminatoires.

Pour le Canadien, c’est donc une transformation majeure qui continue de s’opérer. En effet, au terme de la saison 2021-2022, sa moyenne d’âge était plutôt de 27,8 ans, ce qui lui valait le 19e rang.

À l’inverse, les Penguins forment actuellement la plus vieille équipe, avec une moyenne de 30,1 ans. Les Capitals (30 ans) et le Lightning (29,3 ans) suivent de près.