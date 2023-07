RACICOT, Réal



À Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 4 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Réal Racicot, époux de feu Ghyslaine Savaria.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn (Linda), Jean-Michel (Lyne) et Marie-Josée (Jean-Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, son amie Gisèle, ses enfants et petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis. Il rejoint son fils Patrice (Suzanne).La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Maison Victor-Gadbois serait apprécié en sa mémoire.