RODGERS, Claudette

(née Robert)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Claudette Robert Rodgers survenu à Montréal, le 1er juillet 2023 à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse bien-aimée de M. George Robert Rodgers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse Robert (Claude Lauzon) ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 6700, rue Beaubien Est, Montréalle samedi 15 juillet 2023 de 14h à 16h30. Une célébration de la vie aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, un don aux oeuvres de charité de votre choix serait apprécié.