FORGET, Rachel

(née Tremblay)



À Ormstown, le 22 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Rachel Forget (née Tremblay).Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Paul, ses enfants Réal (Claude) et Nathalie, ses belles-soeurs Germaine Tremblay, Carmen Myre, Jacqueline Nolin, Pierrette Allen et Hélène Sainte-Marie, des neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.En plus d'être une femme d'affaires, Rachel a toujours partagé ses talents et son temps avec sa communauté, par exemple, en offrant ses services à l'école du dimanche, à Polyservice et aux Dames auxiliaires de l'hôpital Barrie Memorial. Rachel a aussi dirigé les destinées du Cercle de Fermières local, du Service des Loisirs, des bénévoles du centre de jour et du centre d'accueil (Centre d'hébergement d'Ormstown), de diverses levées de fonds pour soutenir les Dames auxiliaires, la Croix-Rouge et la Société du cancer. Très habile au niveau des travaux d'artisanat, Rachel a partagé sa passion avec plusieurs personnes et ses oeuvres nous permettront de nous souvenir pour longtemps de ce grand talent.La famille recevra les condoléances dès 10h, le samedi 22 juillet 2023, en l'église de Saint-Malachie, rue Roy à Ormstown. Au même endroit, à 11h, une cérémonie sera célébrée et sera couronnée d'un goûter. Les cendres seront inhumées à une date ultérieure (famille réduite).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Dames auxiliaires de l'hôpital Barrie Memorial, dabarriememorial@gmail.com, un organisme auquel elle a participé activement, ou à une fondation de votre choix.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLEORMSTOWNwww.mcgerrigle.com