DION, Gilles



Au pavillon Camille Lefebvre, à Lachine, le 3 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gilles Dion, des suites d'une longue maladie.Il a travaillé, depuis l'âge de 19 ans, comme facteur au bureau de Postes Canada à Lachine pendant 41 ans. Il était un facteur modèle et très dévoué, tout en étant un être d'une grande générosité.Il laisse dans le deuil son épouse feu Mme Claudette Bourgeois, ses 2 filles : Ginette (Pierre) et Suzanne (Alain), ses 4 petits-enfants: Jean-François (Gabrielle), Catherine (Akim), Simon (Florence), Caroline (Mathieu) et 6 arrière-petits-enfants : Caleb, Malik, Phoebe, Shadia, Victoria et récemment Édouard.Il laisse également ses frères et ses soeurs, Yvette (Mathias), Soeur Gisèle s.im.c, feu Sylvette (Marius), Jacques (feu Jacqueline), Bernard (Lise), feu Richard et famille Dion, sa belle-famille Bourgeois, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Nous tenons à remercier le pavillon Camille Lefebvre, à Lachine, au 2e et 4e étage pour les soins exceptionnels, les attentions et le support extraordinaire des membres du personnel.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juillet 2023 de 12h à 17h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5514-639-1511, www.jjcardinal.caLes prières religieuses se feront en salon à 16h30.