COUTU, Hélène (née Brosseau)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Hélène Coutu (née Brosseau), survenu le 25 juin 2023, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu M. Edouard Coutu.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (Normand), Daniel (feu Claudine) et Sylvie (Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 juillet 2023, de 13h à 20h, ainsi que le mardi 18 juillet 2023 de 12h à 13h à la:Une cérémonie sera célébrée mardi à 13h en la chapelle.