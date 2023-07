CHARETTE, Roger



Le 3 juillet 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Roger Charette, époux de feu Mme Louise Basque.Il laisse dans le deuil ses filles feu Roseline, Guylaine-Andrée (Denis Martin) et Denise (Allan Breau), ses petits-enfants Maxime, Cédric, Philippe-André (Sara-Christine), Jean-Nicolas (Anne-Sophie), Marc-Antoine (Martine) et ses arrière-petits-enfants Loïc-Olivier, Mia, Rosie, Stella et Alexis, sa belle-soeur Fernande et son beau-frère Côme ainsi que ses nombreux neveux, nièces.La famille recevra les proches au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 11 août 2023 dès 10h. Une liturgie suivra à 13h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation de votre choix seraient appréciés.