ROUSSY, Gilberte Gendron



À l'Hôpital Santa Cabrini, le 3 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Gilberte Gendron, épouse de feu Jean-Marie Roussy. Elle était la fille de feu Moïse Gendron et de feu Lucia Castonguay.Madame Gendron laisse dans le deuil, ses neuf enfants : Monique, Francine (Bernard), Gervais (Jeanne), Jean-Luc (Johanne), Alain (François Robert), Sonia (Christian), Johanne, Bérangère et Yoland ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil, son frère Gustave et sa conjointe, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juillet 2023 de 13h à 16h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 1255 av. Beaumont à Ville Mont-Royal. Les funérailles seront célébrées en salon à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.