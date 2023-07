LEMIRE, Yvon



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Yvon Lemire à un mois de son 74e anniversaire, après une longue et vaillante bataille contre le cancer.Né le 7 août 1949 à Sherbrooke, il a fait sa vie dans le West Island dans les années 1980. Il a débuté sa carrière dans l'industrie de la piscine avec Citadel et Aquadel. Il a fondé et opéré Club Piscine Pierrefonds pendant 25 ans. Il deviendrait un leader influent et un mentor pour plusieurs. Il a travaillé avec passion aux côtés de son fils et de sa femme et a contribué à l'entreprise jusqu'à un mois avant son décès.Lorsqu'il n'était pas le " patron ", il adorait passer du temps à son chalet dans les cantons sur son bateau, accompagné de sa famille. Il aimait aussi passer du temps avec ses innombrables amis de hockey et discuter dans le vestiaire.Il a épousé Mirna Brancacci en 1983 et a eu leur fils, Matthew (Melissa Canales). Lors de son précédent mariage, il a eu 3 enfants, Nancy, Marie-Hélène et Jonathan. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants bien-aimés, Thomas, Mathias, Laurence, Matteo et Max, ses frères Claude, André, Jean (France Thibault) et Guy. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et leurs enfants. Il rejoint dans la mort ses parents, Thérèse Houde et Vital Lemire.Un gros merci au personnel du CHUM qui s'est occupé d'Yvon et de sa famille.Des visites auront lieu dimanche, le 16 juillet, de midi à 15h au :22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2