LEHOUX, Paul



Nous annonçons le décès survenu le 1er juillet 2023 de Paul Lehoux, fils de Maurice Lehoux et de Marie-Jeanne Masson, de St-Alban, comté Portneuf.Il laisse dans le deuil: son épouse bien-aimée (sa perle) Marie-Thérèse Laberge, ses frères et soeurs feu Claire, feu Georgette (feu Gaston Savard), feu Gilles (feu Andrée Hébert), feu Louisette (feu Marius Therrien), feu Jean-Charles (feu Annette Brisebois), Soeur Claire, feu Gaston, feu Yvette (feu Emmanuel Gendron), feu Georges (Marcelle Claveau), Madeleine (feu Jean-Jacques Trudel), Julie, Auréa (Ghislain Boulanger), Marie-Marthe (Gilles Prémont) et Denise, ses neveux et nièces, ainsi que sa belle-famille feu Pierre Laberge (Claudette Beausoleil), son filleul Docteur Marc-Antoine et Béatrice.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 juillet 2023 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Les dons peuvent être offerts à la Société Alzheimer, à l'Hôpital Ste-Justine ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.