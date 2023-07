LEMIEUX, Jean-Maurice



À Salaberry-de-Valleyfield, le 8 juillet 2023, à l'âge de 73 ans, s'est éteint M. Jean-Maurice Lemieux, époux de Mme Lise Côté. Il était résidant de St-Zotique.Outre son épouse, M. Lemieux laisse dans le deuil sa fille Julie, son frère Bertrand, sa belle-soeur Margo, son beau-frère Roger ainsi que tous ses neveux et nièces, ses parents et amis. Il rejoint ses frères et soeurs Pierre-André, Louise, Bernard, Paulette et Jacqueline.La famille vous accueillera le dimanche 16 juillet 2023 de 12h à 14h au complexe funéraireUne courte cérémonie aura lieu en salle de visite le dimanche 16 juillet 2023 à 14h. Veuillez noter que l'inhumation aura lieu ultérieurement.