LAFRANCE, Romuald



À St-Eustache, le 2 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Romuald Lafrance, époux de feu Denise Bigras.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel Walker), Lucie (Mario Mainville), Mario et Benoît (Roxan Thot), ses petits-enfants Francis, Suzie, Simon, Caroline, Émilie, Roxane, Maude et Alexandra, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Huguette ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 juillet 2023 de 11h à 14h30 au :147, BOULEVARD ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934 |Une cérémonie en son honneur aura lieu ce même jour en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.