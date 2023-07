CHARETTE, Jean-Guy



À Laval, le 5 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Guy Charette, veuf de feu Fernande Gamache.Il laisse dans le deuil, sa compagne, Félicienne Tremblay, son fils Marc (Marie-Hélène), ses petits-enfants Geneviève (Nicolas), Véronique et Samuel, sa soeur Yolande et son frère Marcel ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairelundi, le 17 juillet, de midi à 15h suivi d'une cérémonie funéraire présidée par Mgr Pierre Murray.En lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.